Auf dem Weg zum ersten Triumph an den WTA Finals nicht zu stoppen: Aryna Sabalenka Keystone

Aryna Sabalenka bleibt in Saudi-Arabien auf Kurs, um erstmals die WTA Finals zu gewinnen und die Nummer 1 der Welt zu bleiben.

SDA

Aryna Sabalenka gewann am Jahresend-Turnier der besten acht Spielerinnen in Riad auch ihr zweites Gruppenspiel. Gegen Jasmine Paolini wehrte die Belarussin im zweiten Durchgang zwei Satzbälle ab und setzte sich 6:3, 7:5 durch. Mit einem weiteren Sieg steht Sabalenka als Nummer 1 am Ende der Saison fest, die Halbfinals hat sie schon auf sicher.

Zheng Qinwen wahrte ihre Chancen auf die Halbfinal-Qualifikation mit einem Dreisatzsieg gegen die Kasachin Jelena Rybakina. Die Chinesin spielt nun am Mittwoch gegen Paolini um den zweiten Platz hinter Sabalenka.

sda