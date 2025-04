Alexander Zverev muss in Madrid in den Achtelfinals die Segel streichen. Bild: Keystone

Alexander Zverev kassiert am Masters-1000-Turnier in Madrid den nächsten Dämpfer. Der topgesetzte Deutsche scheitert auf dem Sandplatz in Spaniens Hauptstadt bereits im Achtelfinal.

Keystone-SDA SDA

Zverev unterlag dem Argentinier Francisco Cerundolo (ATP 21) 5:7, 3:6. Der Südamerikaner wird damit immer mehr zum Angstgegner des Olympiasiegers von Tokio. Für Cerundolo war es im dritten Match mit dem Weltranglistenzweiten bereits der dritte Sieg.

Für Zverev setzte es nach seinem Turniersieg jüngst beim ATP-500-Event in München damit wieder einen Dämpfer ab. Seit der Finalniederlage gegen Jannik Sinner am Australian Open ist der 27-jährige Hamburger kaum mehr richtig in die Gänge gekommen. Er hat es während der Dopingsperre gegen den Italiener verpasst, erstmals die Nummer 1 der Welt zu werden.

Sinner geht mit einem Vorsprung von über 1600 Punkten auf Zverev in das Masters-1000-Turnier in Rom, wo er nächste Woche nach drei Monaten Abwesenheit sein Comeback geben wird.