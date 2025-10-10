  1. Privatkunden
Schon wieder Verletzungspech Saisonende für Schweizer Tennis-Hoffnung Leandro Riedi

SDA

10.10.2025 - 16:29

Leandro Riedi muss erneut verletzungsbedingt aussetzen.
KEYSTONE

Das Verletzungspech lässt Leandro Riedi nicht mehr los: Der Schweizer Tennisprofi Leandro Riedi muss seine Saison nach einer erneuten Operation, diesmal an der Leiste, beenden.

Keystone-SDA

10.10.2025, 16:29

10.10.2025, 16:59

Schon wieder muss sich Leandro Riedi in den sozialen Medien mit einem Bild aus dem Spital melden. «Gebrochen? Manchmal. Am Ende? Niemals», schreibt der 23-jährige Zürcher zu einem Bild, das ihn in einem Krankenbett zeigt. Es handelt sich um seine dritte Operation innert dreizehn Monaten.

Am US Open hatte Riedi, der French-Open-Finalist von 2020 bei den Junioren, als Qualifikant die Achtelfinals erreicht und war drauf und dran, sich endlich in der Weltspitze zu etablieren. Für den Effort zahlt er nun wohl einen hohen Preis. Bereits letztes Jahr war er auf gutem Weg, ehe er sich im September einer Knieoperation unterziehen musste. Im Januar folgte der nächste Rückschlag.

«Dritte Operation in 13 Monaten. Es schmerzt mehr als ich es beschreiben kann, physisch und mental», schreibt Riedi unter seinen Instagram-Post, gibt sich aber kämpferisch. «Australien 2026. Das ist das Ziel. Das ist der Kampf.»

400'000 Dollar – bis jetzt. Riedi an US Open fürs Leiden mit Mega-Preisgeld belohnt

