Voller Einsatz von Novak Djokovic. Keystone

Novak Djokovic hat seine Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Monte Carlo abgesagt. Das gaben die Organisatoren des Sandplatzturniers bekannt, ohne die Gründe für die Absage zu nennen.

Keystone-SDA SDA

Novak Djokovic hat seine Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Monte Carlo abgesagt. Das gaben die Organisatoren des Sandplatzturniers bekannt, ohne die Gründe für die Absage zu nennen.

Djokovic, aktuell die Nummer 3 der Weltrangliste, konnte das Turnier im Fürstentum, das am 5. April beginnt und traditionell in Europa die Sandplatzsaison einläutet, bereits zweimal gewinnen.

Nach dem verlorenen Final am Australian Open schied Djokovic zuletzt im Achtelfinal des Masters-1000-Turniers in Indian Wells gegen den britischen Vorjahressieger Jack Draper aus. Für das darauffolgende Turnier in Miami musste der Grand-Slam-Rekordsieger aufgrund einer Verletzung an der rechten Schulter Forfait geben.