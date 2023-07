Im Final am diesjährigen Hopman Cup erstmals geschlagen: Leandro Riedi Keystone

Das Schweizer Team mit Leandro Riedi und Céline Naef wird an dem in Nizza neu lancierten Hopman Cup im Final von Kroatien gestoppt.

Nachdem Leandro Riedi (ATP 160) an der Côte d'Azur in der Vorrunden mit Siegen gegen die deutlich höher eingestuften Holger Rune und Richard Gasquet positiv überrascht hatte, konnte er am Sonntag die Kohlen nicht mehr aus dem Feuer holen. Der 21-jährige Zürcher bleib gegen den Weltranglisten-15. Borna Coric mit 1:6, 4:6 chancenlos.

Da zuvor auch Céline Naef (WTA 157) gegen Donna Vekic (WTA 22) 3:6, 4:6 unterlegen war, stand der Sieg Kroatiens – der zweite in der Geschichte des Hopman Cup – schon nach den beiden Einzeln fest. Naef war kurzfristig für Belinda Bencic eingesprungen, die nach ihren vier Partien in Wimbledon ihre schmerzende Schulter schonen muss.

Die Schweiz hatte mit Bencic und Roger Federer die letzten beiden Austragungen des traditionellen Mixed-Turniers gewonnen, ehe es vorübergehend aus dem Kalender verschwand. Nun wurde es von Australien nach Nizza transferiert und neu belebt.

sda