  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

United Cup Bencic und Wawrinka führen Schweiz zu Auftaktsieg gegen Frankreich

SDA

3.1.2026 - 10:28

Belinda Bencic gewinnt am United Cup gegen Frankreich nach ihrem Einzel auch an der Seite Jakub Paul
Belinda Bencic gewinnt am United Cup gegen Frankreich nach ihrem Einzel auch an der Seite Jakub Paul
Keystone

Die Schweiz startet optimal in den United Cup. Gegen Frankreich gewinnen Belinda Bencic und Stan Wawrinka ihre Einzel, ehe Bencic im Doppel auch an der Seite von Jakub Paul reüssiert.

Keystone-SDA

03.01.2026, 10:28

03.01.2026, 10:49

Bencic zeigte sich gegen Léolia Jeanjean souverän und schaffte pro Satz zwei Breaks. Erst kurz vor Schluss musste sich die 28-jährige Ostschweizerin den Aufschlag einmal abnehmen lassen. Nach gut eineinhalb Stunden verwertete sie ihren ersten Matchball zum 6:2, 6:4.

Deutlich länger kämpfen musste Stan Wawrinka. Das erste Aufeinandertreffen mit Arthur Rinderknech zog sich über drei Sätze und 3:20 Stunden hin. Nach dem verlorenen Startumgang (5:7) setzte sich der 40-jährige Waadtländer zweimal im Tiebreak durch.

Im abschliessenden Mixed-Doppel trat der 26-jährige Paul an der Seite von Bencic an. Die beiden gewannen gegen Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah und Edouard Roger-Vasselin nach Match-Tiebreak 6:2, 5:7, 10:2.

Nach dem 3:0 zum Auftakt darf sich die Schweiz berechtigte Hoffnungen auf den Einzug in die Viertelfinals machen. Am Sonntag kann das Team mit einem Sieg gegen den zweiten Gruppengegner Italien den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Phase sicherstellen.

Mixed-Wettkampf mit Bencic. Wawrinka startet Abschiedstour in Perth: «Die Leidenschaft für das Tennis ist ungebrochen»

Mixed-Wettkampf mit BencicWawrinka startet Abschiedstour in Perth: «Die Leidenschaft für das Tennis ist ungebrochen»

Meistgelesen

Trump: Präsident Nicolás Maduro festgenommen und «ausser Landes gebracht»
Jetzt rücken neue Umbau-Fotos der Brand-Bar in den Fokus
Fünf Dinge, die zeigen, was wirklich hinter dem Venezuela-Konflikt steckt
Kommandant spricht erstmals über Horror-Nacht nach Bar-Brand
Zahlreiche Patienten erlitten bei Massenpanik auch Knochenbrüche

Videos aus dem Ressort

Moser markiert gegen Anaheim den Führungstreffer

Moser markiert gegen Anaheim den Führungstreffer

01.01.2026

Hischier trifft gegen Columbus

Hischier trifft gegen Columbus

01.01.2026

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Mit Schmunzel-Garantie: Kuriositäten aus der Welt von blue Sport.

31.12.2025

Moser markiert gegen Anaheim den Führungstreffer

Moser markiert gegen Anaheim den Führungstreffer

Hischier trifft gegen Columbus

Hischier trifft gegen Columbus

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Mann gegen Frau im Tennis. Kyrgios schlägt Sabalenka im Duell der Geschlechter

Mann gegen Frau im TennisKyrgios schlägt Sabalenka im Duell der Geschlechter

«Ein letzter Push». Stan Wawrinka kündigt Karriereende an

«Ein letzter Push»Stan Wawrinka kündigt Karriereende an

Spezielle Fördermassnahme. Boris Becker trainiert Baby zur Linkshänderin – für die Tennis-Karriere

Spezielle FördermassnahmeBoris Becker trainiert Baby zur Linkshänderin – für die Tennis-Karriere