Belinda Bencic gewinnt am United Cup gegen Frankreich nach ihrem Einzel auch an der Seite Jakub Paul Keystone

Die Schweiz startet optimal in den United Cup. Gegen Frankreich gewinnen Belinda Bencic und Stan Wawrinka ihre Einzel, ehe Bencic im Doppel auch an der Seite von Jakub Paul reüssiert.

Keystone-SDA SDA

Bencic zeigte sich gegen Léolia Jeanjean souverän und schaffte pro Satz zwei Breaks. Erst kurz vor Schluss musste sich die 28-jährige Ostschweizerin den Aufschlag einmal abnehmen lassen. Nach gut eineinhalb Stunden verwertete sie ihren ersten Matchball zum 6:2, 6:4.

Deutlich länger kämpfen musste Stan Wawrinka. Das erste Aufeinandertreffen mit Arthur Rinderknech zog sich über drei Sätze und 3:20 Stunden hin. Nach dem verlorenen Startumgang (5:7) setzte sich der 40-jährige Waadtländer zweimal im Tiebreak durch.

Im abschliessenden Mixed-Doppel trat der 26-jährige Paul an der Seite von Bencic an. Die beiden gewannen gegen Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah und Edouard Roger-Vasselin nach Match-Tiebreak 6:2, 5:7, 10:2.

Nach dem 3:0 zum Auftakt darf sich die Schweiz berechtigte Hoffnungen auf den Einzug in die Viertelfinals machen. Am Sonntag kann das Team mit einem Sieg gegen den zweiten Gruppengegner Italien den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Phase sicherstellen.