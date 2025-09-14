  1. Privatkunden
Davis Cup Schweiz-Bezwinger Spanien komplettiert das Feld der Finalisten

SDA

14.9.2025 - 20:06

Ein gelungener Sonntag für die spanischen Tennis-Fans in Marbella
Ein gelungener Sonntag für die spanischen Tennis-Fans in Marbella
Keystone

Als letztes Team zieht Spanien ins Finalturnier des Davis Cups ein. Nach ihrem Sieg gegen die Schweiz im Februar schalten die Spanier Dänemark nach einem 0:2-Rückstand aus.

Keystone-SDA

14.09.2025, 20:06

14.09.2025, 20:14

Nach den beiden Einzel-Niederlagen am Samstag leitete das spanische Doppel beim Heimauftritt auf dem Sandplatz in Marbella mit einem Sieg die Wende ein. Anschliessend bezwang Pedro Martinez (ATP 67) den Weltranglisten-Elften Holger Rune in drei Sätzen, bevor Pablo Carreño Busta (ATP 123) mit einem Zweisatzsieg gegen Elmer Möller (ATP 113) das Comeback der Spanier vollendete.

Den Einzug in die zweite Qualifikationsrunde hatten die Dänen zuvor mit einem dramatischen 3:2 gegen Serbien sichergestellt, während die Spanier im Februar in Biel 3:1 gegen die Schweiz gewonnen hatten.

Die weiteren qualifizierten Nationen sind Deutschland, Österreich, Frankreich, Tschechien, Belgien sowie Argentinien als einzige nicht-europäische Equipe. Auffällig: In den sieben Duellen waren die Spanier als einziges Heimteam siegreich.

Italien war als Titelverteidiger gesetzt. Das Finalturnier findet vom 18. bis 23. November in Bologna statt.

