Tennis Schweiz führt im United-Cup-Final dank Exploit von Bencic

SDA

11.1.2026 - 10:05

Belinda Bencic bringt die Schweiz am United Cup 1:0 in Führung
Belinda Bencic bringt die Schweiz am United Cup 1:0 in Führung
Keystone

Die Schweiz geht im Final des United Cup in Sydney mit 1:0 gegen Polen in Führung. Belinda Bencic (WTA 11) gewinnt die erste Partie des Tages gegen Iga Swiatek überraschend.

Keystone-SDA

11.01.2026, 10:05

11.01.2026, 11:11

Belinda Bencic besiegt die Weltnummer Zwei Iga Swiatek in drei Sätzen 3:6, 6:0 und 6:3. Damit gelang der 28-Jährigen der Exploit im Final gegen Polen.

Entscheidend war Bencics absolute Dominanz im zweiten Satz, den sie schliesslich zu Null gewann. Auch im Entscheidungssatz gelang Bencic früh das Break, eines, das sie bis zum Schluss der Partie nicht mehr hergab.

Dank des Sieges von Bencic hat Stan Wawrinka (ATP 156) nun bereits im zweiten Spiel die Chance, der Schweiz den Finalsieg zu sichern. Gegen Hubert Hurkacz (ATP 83) gilt der 40-Jährige allerdings nicht als Favorit. Im Falle einer Niederlage von Wawrinka würde, wie bereits im Halbfinal, das Doppel entscheiden. In diesem dürfte Belinda Bencic mit Jakub Paul wohl gegen die polnischen Doppelspezialisten Katarzyna Kawa und Jan Zielinski antreten.

