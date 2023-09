Konnte guten Start nicht zum Sieg durchziehen: Dominic Stricker in der Davis-Cup-Partie gegen Frankreichs Adrian Mannarino Keystone

Das Schweizer Davis-Cup-Team liegt im ersten Gruppenspiel der Finals gegen Frankreich 0:1 im Rückstand.

Dominic Stricker (ATP 90) unterliegt in Manchester zum Auftakt Adrian Mannarino (ATP 34) 6:3, 1:6, 4:6. Das zweite Einzel, das die Schweizer nun zwingend gewinnen müssen, bestreiten Stan Wawrinka (ATP 40) und Ugo Humbert (ATP 36).

Nach einem starken Start büsste Stricker im Linkshänderduell für eine Baisse in der Mitte des Matches. Der 21-jährige Berner kam nach dem gewonnenen ersten Satz gleich im ersten Game des zweiten Durchgangs zu einer erneuten Breakchance, die er aber nicht nutzen konnte. Danach dominierte der routinierte Franzose in der praktisch leeren, stimmungslosen Manchester Arena bis zum 2:0 im Entscheidungssatz.

Stricker, der am US Open erstmals in die Achtelfinals eines Grand-Slam-Turniers und damit in die Top 100 vorgestossen ist, fing sich zu spät wieder. Im dritten Satz kam er zu keinem Breakball und verlor am Ende in gut zwei Stunden.

sda