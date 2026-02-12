  1. Privatkunden
Davis Cup Schweiz kämpft in Brasilien um den Aufstieg

SDA

12.2.2026 - 13:20

Die Schweiz hofft, dass Joao Fonseca, als Nummer 33 der Welt Brasiliens Teamleader, wie im Februar auch im Herbst auf den Davis Cup verzichten wird.
Die Schweiz hofft, dass Joao Fonseca, als Nummer 33 der Welt Brasiliens Teamleader, wie im Februar auch im Herbst auf den Davis Cup verzichten wird.
Bild: sda

Das Schweizer Davis-Cup-Team kämpft nach dem 4:0-Heimsieg über Tunesien vom 18. bis 20. September in Brasilien um den Wiederaufstieg in die Weltgruppe.

Keystone-SDA

12.02.2026, 13:20

12.02.2026, 14:12

Brasilien verlor im Februar in der Weltgruppe in Kanada nach einer 2:1-Führung mit 2:3. In dieser Begegnung in Vancouver bestritten Joao Lucas Reis da Silva (ATP 291), Gustavo Heide (ATP 257) und Matheus Pucinelli de Almeida (ATP 289) die Einzel. Im Doppel spielten Orlando Luz und Rafael Matos. Brasilien verfügt mit Joao Fonseca (ATP 33) und Thiago Seyboth Wild (ATP 197) aber auch über zwei Top-200-Spieler.

Für die Schweiz wurden gegen Tunesien in Biel Leandro Riedi (ATP 173) und Jérôme Kym (ATP 195) bis zur Entscheidung für die Einzel nominiert.

