Marc-Andrea Hüsler verpasst im ersten Einzel eine Überraschung. Keystone

Das Schweizer Davis-Cup-Team gerät gegen die Niederlande 0:1 in Rückstand. Im ersten Einzel muss sich Marc-Andrea Hüsler (ATP 199) gegen Tallon Griekspoor 6:7 (3:7), 6:7 (3:7) geschlagen geben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei der Davis-Cup-Quali verliert die Schweiz ihr erstes Spiel gegen die Niederlande.

Marc-Andrea Hüsler verliert gegen Tallon Griekspoor in zwei Sätzen. Mehr anzeigen

In der Halle in Groningen entwickelte sich ein enges Duell, in dem Hüsler der Weltnummer 29 dank tiefer Fehlerquote lange die Stirn bieten konnte. Folglich war der Gang ins Tiebreak zwei Mal die logische Folge. Dort aber vermochte der Zürcher sein Niveau nicht ganz zu halten.

Nach einem Vorhand-Fehler des Schweizers entschied Griekspoor den ersten Satz für sich. In der Kurzentscheidung eines zügigen zweiten Durchgangs, in dem Hüsler erneut souverän servierte, bei Aufschlag des Gegners aber nur fünf Punkte gewann, gelang dem Schweizer zwar ein frühes Mini-Break. Doch Griekspoor liess sich davon nicht beunruhigen, punktete drei Mal bei Aufschlag des Schweizers und wurde nach 1:53 Stunden seiner Favoritenrolle gerecht.

Nach der Niederlage steht der Schweizer Teamleader Leandro Riedi (ATP 175) im zweiten Einzel bereits unter Druck. Der 22-jährige Zürcher trifft mit Botic van de Zandschulp (ATP 63) ebenfalls auf einen deutlich besser klassierten Gegner.

Der Sieger der Partie, die am Samstag mit einem Doppel und zwei weiteren Einzeln zu Ende geht, zieht in die Gruppenphase der 16 besten Nationen im September ein.

SDA/lih