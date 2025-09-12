  1. Privatkunden
Davis Cup Die Schweiz nach Niederlage von Kym in Rücklage

SDA

12.9.2025 - 16:00

Der Schweizer Teamleader Jérôme Kym zog einen schwachen Tag ein
Der Schweizer Teamleader Jérôme Kym zog einen schwachen Tag ein
Keystone

Die Schweiz liegt in Biel im Davis Cup gegen Indien nach dem ersten Einzel überraschend im Rückstand. Jérôme Kym verliert gegen Dhakhineswar Suresh 6:7 (5:7), 3:6.

Keystone-SDA

12.09.2025, 16:00

12.09.2025, 16:04

Der Optimismus bei Kym war im Vorfeld der Partie gross, er sei für solche Momente gemacht, sagte er. Doch vom Selbstvertrauen nach dem Einzug in die 3. Runde am US Open und dem Vorrücken in der Weltrangliste auf Platz 155 war wenig zu sehen. Zwar gab der 22-jährige Aargauer in seinen ersten sechs Aufschlagspielen bloss drei Punkte ab, es gelang ihm jedoch nicht, einen der drei Breakbälle zu verwerten. Im Tie-Break gab er dann eine 2:0-Führung preis.

Im zweiten Durchgang verlor Kym den Service beim Stand von 3:4 zu Null, worauf Suresh den zweiten Matchball mit einem Ass verwertete. Der 25-jährige Inder ist lediglich die Nummer 626 der Welt und vertritt sein Land zum ersten Mal im Davis Cup.

Im zweiten Einzel trifft Marc-Andrea Hüsler (ATP 222) auf die indische Nummer 1 Sumit Nagal (ATP 290). Am Samstag stehen ein Doppel und zwei weitere Einzel im Programm. Der Sieger der Begegnung erhält das Recht, im kommenden Frühjahr um die Qualifikation für die Finalrunde zu spielen.

