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Billie Jean King Cup Schweiz spielt gegen Thailand um Verbleib unter den besten Nationen

SDA

23.4.2026 - 13:21

Gegen Tschechien verlor die Schweiz knapp – nun trifft das Team in den Playoffs auf Thailand
Gegen Tschechien verlor die Schweiz knapp – nun trifft das Team in den Playoffs auf Thailand
Keystone

Die Schweiz trifft in den Playoffs des Billie Jean King Cup auf Thailand. Diese werden vom 20. bis zum 22. November ausgetragen und finden in Thailand statt.

Keystone-SDA

23.04.2026, 13:21

Für die Schweizerinnen um Belinda Bencic geht es darum, den Verbleib unter den besten Nationen der Welt zu sichern, nachdem sich das Team gegen Tschechien Mitte April geschlagen geben musste und den Einzug ins Finalturnier verpasste.

Bisher trafen die Schweiz und Thailand am Billie Jean King Cup noch nie aufeinander. Die beste Spielerin des Schweizer Gegners ist derzeit Lanlana Tararudee (WTA 113).

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