  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

United Cup Schweiz trifft im Halbfinal in Sydney auf Belgien

SDA

8.1.2026 - 12:47

Elise Mertens (WTA 19) gewann in Sydney ihr Einzel gegen die Tschechin Barbora Krejcikova
Elise Mertens (WTA 19) gewann in Sydney ihr Einzel gegen die Tschechin Barbora Krejcikova
Keystone

Die Schweiz trifft am United Cup in Australien im Halbfinal auf Belgien, das sich in der ersten K.o.-Runde gegen Tschechien nach zwei Siegen in den Einzeln durchsetzte.

Keystone-SDA

08.01.2026, 12:47

08.01.2026, 12:59

Belinda Bencic und Stan Wawrinka bekommen es am Samstag in ihren Einzelspielen in Sydney voraussichtlich mit Elise Mertens (WTA 19) und Zizou Bergs (ATP 42) zu tun.

Im anderen Halbfinal könnte es zur Neuauflage des letztjährigen Finals zwischen Titelverteidiger USA und Polen kommen. Dafür muss Polen am Freitag Gastgeber Australien im letzten Viertelfinal bezwingen.

Meistgelesen

Ostschweizer Traditionsfirma ist zahlungsunfähig
Walliser Justizrat-Präsident tritt in den Ausstand
Wer war der Mann hinter «Le Constellation» wirklich?

Videos aus dem Ressort

Barcelona schlägt Athletic Bilbao im Halbfinale der Supercopa mit 5:0

Barcelona schlägt Athletic Bilbao im Halbfinale der Supercopa mit 5:0

07.01.2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Von Füllkrug über Endrick bis zu Semenyo. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im internationalen Fussball.

07.01.2026

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

02.09.2025

Barcelona schlägt Athletic Bilbao im Halbfinale der Supercopa mit 5:0

Barcelona schlägt Athletic Bilbao im Halbfinale der Supercopa mit 5:0

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Ellenbogenverletzung. Australian Open 2026 ohne Olympiasiegerin Zheng

EllenbogenverletzungAustralian Open 2026 ohne Olympiasiegerin Zheng

United Cup. Schweiz dank Sieg-Garantin Belinda Bencic im Halbfinal

United CupSchweiz dank Sieg-Garantin Belinda Bencic im Halbfinal

0:6, 0:6, 20 Doppelfehler. Das bizarrste Profi-Debüt der Tennisgeschichte – Gegnerin muss die Regeln erklären

0:6, 0:6, 20 DoppelfehlerDas bizarrste Profi-Debüt der Tennisgeschichte – Gegnerin muss die Regeln erklären