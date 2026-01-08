Elise Mertens (WTA 19) gewann in Sydney ihr Einzel gegen die Tschechin Barbora Krejcikova Keystone

Die Schweiz trifft am United Cup in Australien im Halbfinal auf Belgien, das sich in der ersten K.o.-Runde gegen Tschechien nach zwei Siegen in den Einzeln durchsetzte.

Belinda Bencic und Stan Wawrinka bekommen es am Samstag in ihren Einzelspielen in Sydney voraussichtlich mit Elise Mertens (WTA 19) und Zizou Bergs (ATP 42) zu tun.

Im anderen Halbfinal könnte es zur Neuauflage des letztjährigen Finals zwischen Titelverteidiger USA und Polen kommen. Dafür muss Polen am Freitag Gastgeber Australien im letzten Viertelfinal bezwingen.