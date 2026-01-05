Belinda Bencic will ihre gute Frühform auch gegen Maria Sakkari unter Beweis stellen Keystone

Der Schweizer Gegner im Viertelfinal am United Cup ist Griechenland.

Keystone-SDA SDA

Nach dem Sieg gegen Japan bezwangen Maria Sakkari (WTA 51) und Stefanos Tsitsipas (ATP 34), beide einst die Nummer 3 der Welt, auch Grossbritannien.

Die mit zwei Erfolgen ins neue Jahr gestartete Belinda Bencic (WTA 11) liegt im Head-to-Head gegen Sakkari mit 1:2 hinten, allerdings musste sie im letzten Duell im vergangenen Mai nach dem verlorenen Startsatz wegen einer Armverletzung aufgeben. Wawrinka und Tsitsipas trafen bisher erst einmal aufeinander – im Juni 2019 am French Open, als der Romand in fünf Sätzen siegte.