Vergeblich gestreckt: Céline Naef wurde für eine starke Leistung nicht mit ihrem ersten Sieg gegen eine Top-40-Spielerin belohnt

Das Schweizer Team verliert seine erste Partie beim Finalturnier des Billie Jean Cups gegen Tschechien 0:2. Damit dürfte es mit der Titelverteidigung nichts werden.

Bereits vor dem abschliessenden Doppel ist damit klar, dass die Schweizerinnen mit einer Niederlage in die Finals in Sevilla starten und in der Dreiergruppe nun Schützenhilfe brauchen. Das Team von Captain Heinz Günthardt muss am Donnerstag gegen die USA gewinnen und dann hoffen, dass die Amerikanerinnen am Tag darauf Tschechien schlagen, um es im dritten Jahr in Folge in die Halbfinals zu schaffen.

Ohne die werdende Mutter Belinda Bencic, die das Team von der Seitenlinie aus anfeuerte, gelang Viktorija Golubic (WTA 84) gegen Marie Bouzkova (WTA 34) und Céline Naef (WTA 139) im Duell der Debütantinnen gegen Linda Noskova (WTA 41) kein Exploit. Golubic unterlag nach gutem Start 4:6, 4:6, Naef konnte im Entscheidungssatz eine 4:1-Führung nicht nutzen und verlor 6:7 (2:7), 6:4, 4:6.

Ganz bedeutungslos ist das Doppel zum Abschluss aber nicht. Sollten am Ende alle drei Teams mit gleich vielen Siegen dastehen, entscheidet das bessere Verhältnis bei den gewonnenen Matches über den Gruppensieg.

Mit dem Selbstvertrauen von zwei Titeln und zehn Siegen in Folge – gegen allerdings weniger hochkarätige Gegnerinnen – ging Golubic schnell 2:0 und 3:1 in Führung, konnte das hohe Niveau aber nicht ganz halten. Bouzkova verfügt über ähnliche Stärken wie die 31-jährige Zürcherin, war in einer hochstehenden und attraktiven Partie am Ende aber ein kleines bisschen solider und abgeklärter.

Céline Naef lieferte ihrer fast hundert Positionen besser klassierten und nur wenig älteren Gegnerin sogar einen über zweieinhalb Stunden langen Abnützungskampf. Die 18-Jährige aus dem Kanton Schwyz legte ihre Anfangsnervosität nach einem 1:4-Rückstand ab, schlug vor allem hervorragend auf (10 Asse) und scheiterte am Ende hauchdünn. Sie verlor zwar die letzten fünf Games, hatte jedoch noch einmal zwei Chancen zum 5:5.

Die Tschechinnen revanchierten sich damit erfolgreich für die beiden Halbfinalniederlagen gegen die Schweiz in den letzten beiden Jahren – und der elffache Champion demonstrierte eindrücklich seine enorme Breite. Aufgrund der Wetterkapriolen und des späten Endes bei den WTA Finals in Mexiko mussten sie noch auf drei ihrer besten Spielerinnen verzichten. Die Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova kam erst am Sonntag in Spanien an, die Weltnummer 10 Barbora Krejcikova und die Doppelspezialistin Katerina Siniakova sogar erst am Dienstag.

