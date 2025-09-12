  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Davis Cup Schweizer Davis-Cup-Team gegen Indien in der Favoritenrolle

SDA

12.9.2025 - 04:45

Jérôme Kym (l.) darf im ersten Einzel ran. Dominic Stricker (Mitte) erhält nur im Doppel das Vertrauen
Jérôme Kym (l.) darf im ersten Einzel ran. Dominic Stricker (Mitte) erhält nur im Doppel das Vertrauen
Keystone

Das Schweizer Davis-Cup-Team kämpft am Freitag und Samstag in Biel gegen Indien um den Verbleib auf der höchsten Ebene des traditionsreichen Tennis-Teamwettkampfs. Es tritt als klarer Favorit an.

Keystone-SDA

12.09.2025, 04:45

Angeführt von Jérôme Kym (ATP 155), der nach seiner guten Leistung am US Open endlich durchstarten soll, trifft die Schweiz auf ein indisches Team, das auf dem Papier klar unterlegen ist. Die indische Nummer 1, Sumit Nagal, belegt lediglich Platz 290 in der Weltrangliste. In der Halle hat der Sandplatzspezialist kaum Erfolge vorzuweisen.

Kym gegen die Weltnummer 616

Obwohl Leandro Riedi nach seinem Achtelfinaleinzug am US Open verletzt nicht antreten kann und Stan Wawrinka statt am David Cup bei einem Challenger-Turnier in Rennes antritt, ist die Schweiz klar im Vorteil gegen Indien. Im ersten Einzel am Freitag um 14.00 Uhr trifft Kym denn auf Dhakshineswar Suresh. Im Duell mit der Weltnummer 616 dürfte ein Sieg für den 22-jährigen Aargauer Formsache sein.

Das zweite Spiel dürfte dann womöglich bereits eine Vorentscheidung bringen. Marc-Andrea Hüsler (ATP 222), der von Captain Severin Lüthi den Vorzug gegenüber Dominic Stricker (ATP 244) erhält, trifft auf Sumit Nagal. Setzt sich der Linkshänder aus Zürich gegen den indischen Teamleader durch, steht dem Schweizer Sieg praktisch nichts mehr im Weg. Ob Henry Bernet, der 18-jährige Basler, von Lüthi eingesetzt wird, hängt wohl davon ab, wie schnell ein allfälliger Schweizer Sieg sichergestellt werden kann.

Eine schmerzhafte Erinnerung

Das Duell mit Indien ruft ein schmerzhaftes Kapitel in der Schweizer Davis-Cup-Geschichte in Erinnerung: die 2:3‐Niederlage von 1993 in Kalkutta, das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Nationen. Auf Rasen unterlagen damals Marc Rosset und Jakob Hlasek überraschend dem Doppel Leander Paes / Ramesh Krishnan.

Keiner im Schweizer Team hatte erwartet, dass Hlasek seine Einzelspiele in drei Sätzen verlieren und auch das Doppel nicht zu Gunsten der Schweiz enden würde. Denn nur Monate davor spielten der Zürcher und der Genfer Rosset noch im Final des Davis Cup gegen das Dreamteam der USA mit Andre Agassi, Jim Courier, John McEnroe und Pete Sampras, der mit 1:3 verloren ging.

Das Duell Indien – Schweiz in Kalkutta bleibt bis heute die wohl bitterste Niederlage in der Geschichte von Swiss Tennis.

Meistgelesen

Jetzt kennt Putin die Schwächen der Nato-Luftabwehr
Ermittler veröffentlichen neues Video – springt hier der Attentäter vom Dach?
Trump spekuliert nach Drohnenvorfall über russisches «Versehen»

Videos aus dem Ressort

Barthélémy Constantin: «Sion kann auch ohne Top-6 eine erfolgreiche Saison haben»

Barthélémy Constantin: «Sion kann auch ohne Top-6 eine erfolgreiche Saison haben»

Sion-Sportchef Barthélémy Constantin spricht mit blue Sport über den Begriff einer «erfolgreichen Saison». Das sei beim FC Sion unter gewissen Bedingungen auch ohne dem Erreichen der Top-6 möglich.

11.09.2025

Prominente Verstärkung: VFL Wolfsburg verpflichtet Christian Eriksen

Prominente Verstärkung: VFL Wolfsburg verpflichtet Christian Eriksen

STORY: Fussball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den dänischen Nationalspieler Christian Eriksen verpflichtet. Der 33 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler war nach seinem Vertragsende bei Manchester United im Sommer vereinslos und unterzeichnete bei den Wölfen einen Vertrag bis 2027. VFL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz sprach von einer perfekten Ergänzung für die Mannschaft. Der 1,82 Meter grosse Däne hat seit mehr als anderthalb Jahrzehnten auf der internationalen Fussballbühne für Aufsehen gesorgt.  Mit 144 Länderspielen ist Eriksen Rekordnationalspieler seines Landes und nahm bereits an drei Welt- sowie drei Europameisterschaften teil. Bei der EM 2021 erlitt er im Auftaktspiel gegen Finnland einen Herzstillstand. 2022 feierte er sein Comeback und zählt seither wieder regelmässig zum Aufgebot der dänischen Nationalmannschaft. Er wurde mehrmals zum Fussballer des Jahres in Dänemark gewählt. Auf Vereinsebene spielte er unter anderem bei Tottenham Hotspur, Inter Mailand und Manchester United.  Seine Profikarriere begann er in der Saison 2009/2010 bei Ajax Amsterdam. Es ist nicht auszuschliessen, dass der Däne bereits am kommenden Samstag im Bundesligaheimspiel gegen den 1. FC Köln zum Einsatz kommen wird.  

11.09.2025

Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

Jetzt profitieren: Das blue Sport Abo für nur 19.90 / Monat (für die ersten sechs Monate). Mehr erfahren unter bluesport.ch

11.09.2025

Barthélémy Constantin: «Sion kann auch ohne Top-6 eine erfolgreiche Saison haben»

Barthélémy Constantin: «Sion kann auch ohne Top-6 eine erfolgreiche Saison haben»

Prominente Verstärkung: VFL Wolfsburg verpflichtet Christian Eriksen

Prominente Verstärkung: VFL Wolfsburg verpflichtet Christian Eriksen

Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nach Kopfrasur. US-Open-Sieger Alcaraz löst Versprechen ein und zeigt neuen Look

Nach KopfrasurUS-Open-Sieger Alcaraz löst Versprechen ein und zeigt neuen Look

«Sehr enttäuscht». Dopingkontrolleur geschubst: Hewitt wehrt sich gegen Sperre

«Sehr enttäuscht»Dopingkontrolleur geschubst: Hewitt wehrt sich gegen Sperre

Tennis-Star kassiert Abfuhr. Sinner-Ex Kalinskaya lässt Rune abblitzen: «Er ist verzweifelt»

Tennis-Star kassiert AbfuhrSinner-Ex Kalinskaya lässt Rune abblitzen: «Er ist verzweifelt»