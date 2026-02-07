  1. Privatkunden
Davis Cup Schweizer meistern erste Hürde souverän

SDA

7.2.2026 - 14:58

Dominic Stricker (links) und Jakub Paul sorgen mit dem Sieg im Doppel für den entscheidenden dritten Punkt
Dominic Stricker (links) und Jakub Paul sorgen mit dem Sieg im Doppel für den entscheidenden dritten Punkt
Keystone

Das Schweizer Davis-Cup-Team entledigt sich in Biel der ersten Aufgabe auf dem erhofften Weg zurück in die Weltgruppe auf schnellstmöglichem Weg. Gegen Tunesien führt es nach dem Sieg im Doppel 3:0.

Keystone-SDA

07.02.2026, 14:58

Dominic Stricker und Jakub Paul bezwangen das Duo Moez Echargui/Skander Mansouri 6:4, 7:6 (7:3) und sicherten der Equipe von Captain Severin Lüthi den entscheidenden dritten Punkt. Tags zuvor hatten Jérôme Kym und Leandro Riedi in den ersten zwei Einzeln für die 2:0-Führung gesorgt.

Die Schweiz muss nach dem Sieg gegen die Nordafrikaner eine weitere Hürde überspringen, um im kommenden Jahr wieder der Weltgruppe anzugehören. Die Begegnung gegen den noch nicht bekannten Kontrahenten findet im September statt.

