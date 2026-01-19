  1. Privatkunden
Billie Jean King Cup Schweizer Team gegen Tschechien

SDA

19.1.2026 - 13:05

Das Schweizer Team bekommt es im Billie Jean King Cup gegen Tschechien mit einer schwierigen Aufgabe zu tun
Das Schweizer Team bekommt es im Billie Jean King Cup gegen Tschechien mit einer schwierigen Aufgabe zu tun
Keystone

Das Schweizer Team bekommt es im Billie Jean King Cup in der Qualifikation fürs Finalturnier mit Tschechien zu tun. Die Begegnung findet vom 10. bis 12. April an zwei Tagen in der Schweiz statt.

Keystone-SDA

19.01.2026, 13:05

Mit Tschechien hat die Equipe von Captain Heinz Günthardt eine hohe Hürde vor sich. Derzeit verfügen die Osteuropäerinnen über acht Spielerinnen in den ersten 100 der Weltrangliste, angeführt von Linda Noskova und Karolina Muchova auf den Plätzen 13 und 19.

Wo die Schweizerinnen vor Heimpublikum antreten werden, steht noch nicht fest. Der Gewinner der Begegnung nimmt am Finalturnier teil, das in der Woche ab dem 21. September in China stattfindet. Das unterlegene Team bestreitet im November das Playoff um den Verbleib in der Weltgruppe.

Im vergangenen Jahr sicherte sich die Schweizer Equipe die Zugehörigkeit zur Weltgruppe in den Playoffs. In Cordoba in Argentinien bezwang sie sowohl die Slowakei als auch die Gastgeberinnen. Grosse Figur war in Abwesenheit von Belinda Bencic, Viktorija Golubic und Jil Teichmann Simona Waltert. Die Bündnerin gewann ihre beiden Einzel und an der Seite von Céline Naef auch die zwei Doppel.

