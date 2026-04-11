Glänzend gekämpft und sich so einen dramatischen Sieg verdient: das Schweizer Doppel Viktorija Golubic (li.) und Belinda Bencic Keystone

Die Schweizerinnen liegen im Billie Jean King Cup gegen Tschechien nach dem Doppel 2:1 in Führung und brauchen aus den verbleibenden zwei Einzeln noch einen Sieg für den Einzug ins Finalturnier.

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Belinda Bencic und Viktorija Golubic gewannen in Bel gegen die Tschechinnen Tereza Valentova und Marketa Vondrousova in dramatisches Doppel nach 2;21 Stunden 6:7 (4:7), 7:6 (7:0), 6:1. Sie hätten es auch einfacher haben, aber genauso gut verlieren können.

Im ersten Satz führten die Schweizerinnen, zweimal mit einem Break. Im Tiebreak war ein Doppelfehler von Bencic der einzige – und damit entscheidende – Punkt für die Returnspielerinnen. Im zweiten Durchgang führten Bencic und Golubic 4:2 und hatten zwei Chancen auf das 5:2, ehe sie diesmal das Tiebreak gleich mit 7:0 gewannen. Danach lief es im Entscheidungssatz etwas einfacher. Im zweiten Satz standen die Tschechinnen allerdings zwei Punkte vor dem Sieg.

Das Team von Captain Heinz Günthardt braucht damit aus den verbleibenden zwei Einzeln noch einen Sieg, um sich für das Finalturnier Mitte November in Shenzhen zu qualifizieren. Die Tschechinnen haben allerdings den Vorteil, dass ihre beiden Einzelspielerinnen Linda Noskova (WTA 14), die gegen Bencic (WTA 11) spielt, und Marie Bouzkova (WTA 24), die auf Golubic (WTA 79) trifft, noch frisch sind. Bencic stand bereits am Freitag bei ihrem Sieg gegen Bouzkova über drei Stunden auf dem Platz.