Die Schweizerinnen geraten in Cordoba im entscheidenden Playoff-Duell gegen das einheimische Argentinien ins Hintertreffen. Susan Bandecchi verliert das erste Einzel gegen Julia Riera 2:6, 0:6.

Die Tessinerin war bei windigen Bedingungen auf dem Sandplatz in Cordoba gegen die im Ranking um 70 Positionen besser klassierte Gegnerin absolut chancenlos. Die Partie dauerte nur 62 Minuten.

Nun ist die Schweizer Nummer 1 Simona Waltert (WTA 86) unter Zugzwang. Die 24-jährige Bündnerin muss im Duell gegen die argentinische Teamleaderin Solana Sierra (WTA 66) gewinnen, um noch ein entscheidendes Doppel zu erzwingen und den Abstieg aus der Weltgruppe zu verhindern.

Nach dem 3:0-Sieg Argentiniens gegen die Slowakei am Freitag hat die Schweiz am Samstag ihr erstes Gruppenspiel mit 2:1 gegen denselben Gegner gewonnen. Wer das Direktduell am Sonntag gewinnt, wird Sieger der Dreiergruppe und qualifiziert sich für die Teilnahme an der Qualifikation zum Finalturnier im kommenden Jahr.