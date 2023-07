Taylor Fritz posiert im dem Siegespokal Keystone

Der amerikanische Weltranglisten-Neunte Taylor Fritz feiert in Atlanta seinen sechsten Titel auf der ATP-Tour, den zweiten in diesem Jahr nach dem Triumph im Februar in Delray Beach.

Der topgesetzte 25-Jährige bezwang im Final den Australier Aleksandar Vukic 7:5, 6:7 (5:7), 6:4, nachdem er im zweiten Satz beim Stand von 6:5 zwei Matchbälle vergeben hatte. Vukic, der zum ersten Mal auf dieser Stufe im Final stand, verbesserte sich im Ranking um 20 Ränge auf Platz 62.

sda