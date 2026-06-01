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Vier Jahre nach dem Rücktritt Serena Williams kündigt mit 44 Jahren ihr Comeback an

SDA

1.6.2026 - 17:17

Serena Williams verabschiedete sich im September 2022 beim US Open vom Tennis-Publikum
Serena Williams verabschiedete sich im September 2022 beim US Open vom Tennis-Publikum
Keystone

Serena Williams kündigt rund vier Jahre nach ihrem Rücktritt ihr Comeback auf der WTA-Tour an.

Keystone-SDA

01.06.2026, 17:17

01.06.2026, 17:38

Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin aus den USA erhält für das Turnier in der nächsten Woche im Londoner Queen's Club eine Wildcard für das Doppel, wie die Veranstalter mitteilten. «Die Königin kehrt zurück», hiess es unter einem entsprechenden Beitrag in den sozialen Medien.

«Der Queen's Club fühlt sich wie der perfekte Ort an, um dieses nächste Kapitel zu beginnen. Auf Rasen habe ich einige der bedeutendsten Momente meiner Karriere erlebt, und ich freue mich darauf, wieder auf einer der ikonischsten Bühnen des Sports anzutreten», erklärte Williams. In London soll die 44-Jährige an der Seite der 25 Jahre jüngeren Kanadierin Victoria Mboko spielen.

Es ist wahrscheinlich, dass die frühere Weltranglistenerste und 73-fache WTA-Turniersiegerin auch beim Höhepunkt der Rasensaison in Wimbledon, wo sie siebenmal im Einzel triumphiert hat, aufschlägt. Darüber, ob Serena Williams auch Turnierteilnahmen im Einzel plant, ist nichts bekannt.

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