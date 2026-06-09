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WTA Queen's Serena Williams zum Comeback: «Hatte nichts Besseres zu tun»

SDA

9.6.2026 - 21:24

Serena Williams (rechts) an der Seite ihrer Doppelpartnerin Victoria Mboko
Serena Williams (rechts) an der Seite ihrer Doppelpartnerin Victoria Mboko
Keystone

Serena Williams kehrt mit einem Sieg auf die WTA Tour zurück.

Keystone-SDA

09.06.2026, 21:24

An der Seite der Kanadierin Victoria Mboko bestritt die 23-fache Grand-Slam-Siegerin im Londoner Queen's Club ihr Doppel und zeigte auf Anhieb, dass sie das Siegen rund vier Jahre nach ihrem Rücktritt nicht verlernt hat. Mit 7:6 (7:2), 6:2 bezwang das Duo die als Nummer 3 gesetzte amerikanisch-neuseeländische Paarung Nicole Melichar-Martinez/Erin Routliffe.

«Ich hatte nichts Besseres zu tun. Ich war es leid, zu Hause rumzusitzen», scherzte Williams über den Grund für ihr Comeback. Es habe sehr viel Spass gemacht, mit der 25 Jahre jüngeren Mboko anzutreten, sagte die 44-jährige Amerikanerin, die für das Rasenturnier eine Wildcard erhalten hatte.

Williams plant auch, in der kommenden Woche in Berlin aufzuschlagen. Beide Turniere dienen als Vorbereitung auf den Rasen-Klassiker von Wimbledon, der Ende Juni beginnt. Es ist wahrscheinlich, dass die frühere Weltranglistenerste und 73-fache WTA-Turniersiegerin auch an der Church Road, wo sie siebenmal im Einzel triumphierte, spielen wird.

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