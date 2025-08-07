Kann ihr Glück nicht fassen: Kanadas Jungstar Victoria Mboko Keystone

Kanadas Shootingstar Victoria Mboko (WTA 85) verblüfft in Montreal weiter. Die 18-Jährige steht am WTA-1000-Turnier in ihrer Heimat sensationell im Final.

Keystone-SDA SDA

Mboko, die es mittels einer Wildcard ins Hauptfeld geschafft hat, setzte im Halbfinal ihren Siegeszug mit einem 1:6, 7:5 und 7:6 (7:4) gegen die frühere Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina (WTA 12) aus Kasachstan fort. Auch ein Sturz im Entscheidungssatz und Schmerzen am Handgelenk konnten den Teenager nicht stoppen.

Die Kanadierin, die die Saison 2025 ausserhalb der Top 300 begonnen hat, trifft nun im Final auf die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka (WTA 49). Die Japanerin gewann ihr Halbfinal gegen Clara Tauson (WTA 19) aus Dänemark 6:2, 7:6 (9:7) und strebt ihren ersten Turniersieg auf der WTA Tour seit 2021 an.