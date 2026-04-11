  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

ATP Monte Carlo Showdown um die Nummer 1 in Monte Carlo

SDA

11.4.2026 - 17:10

Jannik Sinner steht in seiner Wahlheimat Monte Carlo erstmals im Final
Jannik Sinner steht in seiner Wahlheimat Monte Carlo erstmals im Final
Keystone

Beim Masters-1000-Turnier in Monte Carlo kommt es zum Traumfinal zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Am Sonntag geht es auch um die Nummer 1.

Keystone-SDA

11.04.2026, 17:10

Die beiden Dominatoren der Männertour gaben sich in den Halbfinals keinerlei Blösse. Carlos Alcaraz beendete den Traum des Monegassen Valentin Vacherot (ATP 23) vom Heimsieg. Der 22-jährige Spanier setzte sich 6:4, 6:4 durch.

Jannik Sinner liess der Weltnummer 3 Alexander Zverev keine Chance. Das 6:1, 6:4 war Sinners neunter Sieg in Folge gegen den Deutschen in den letzten dreieinhalb Jahren. Überhaupt befindet sich der 24-jährige Italiener in einer beneidenswerten Form. Nach dem «Sunshine Double» in Indian Wells und Miami ist er der erste Spieler seit Novak Djokovic 2015, der in den ersten drei Masters-1000-Turnieren des Jahres den Final erreicht hat.

Nun hat er am Sonntag ab 15.00 Uhr die Chance, Alcaraz wieder als Nummer 1 der Weltrangliste abzulösen. Der Spanier muss seine Punkte vom Sieg aus dem letzten Jahr verteidigen, Sinner verpasste das Turnier wegen seiner dreimonatigen Dopingsperre. In seiner Wahlheimat Monaco steht der Südtiroler erstmals im Final.

Meistgelesen

Spektakuläre Verfolgungsjagd endet tödlich
Brand im St. Jakob-Park – das ist zum Feuer bislang bekannt
Schoss ein Leopard 2 einen T-72 aus Rekorddistanz ab?

Videos aus dem Ressort

FCB-Medienchef Walter: «Der Heimtrakt ist komplett zerstört»

FCB-Medienchef Walter: «Der Heimtrakt ist komplett zerstört»

FCB-Medienchef Simon Walter spricht mit blue Sport nach dem Brand im St. Jakob-Park über den Stand der Dinge.

11.04.2026

Real Madrid – Girona 1:1

Real Madrid – Girona 1:1

LALIGA | 31. Runde | Saison 25/26

10.04.2026

Carouge – Stade-Lausanne 1:1

Carouge – Stade-Lausanne 1:1

Challenge League | 30. Runde | Saison 25/26

10.04.2026

FCB-Medienchef Walter: «Der Heimtrakt ist komplett zerstört»

FCB-Medienchef Walter: «Der Heimtrakt ist komplett zerstört»

Real Madrid – Girona 1:1

Real Madrid – Girona 1:1

Carouge – Stade-Lausanne 1:1

Carouge – Stade-Lausanne 1:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Billie Jean King Cup. Schweizerinnen nach Doppel 2:1 in Führung

Billie Jean King CupSchweizerinnen nach Doppel 2:1 in Führung

Billie Jean King Cup. Bencic bringt die Schweiz mit Dreisatzsieg in Front

Billie Jean King CupBencic bringt die Schweiz mit Dreisatzsieg in Front

Schweizer Ass im Ärmel. Bencic Rückkehr schürt die Hoffnung auf Gewinn des Billie Jean King Cups

Schweizer Ass im ÄrmelBencic Rückkehr schürt die Hoffnung auf Gewinn des Billie Jean King Cups