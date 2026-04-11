Jannik Sinner steht in seiner Wahlheimat Monte Carlo erstmals im Final Keystone

Beim Masters-1000-Turnier in Monte Carlo kommt es zum Traumfinal zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Am Sonntag geht es auch um die Nummer 1.

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Die beiden Dominatoren der Männertour gaben sich in den Halbfinals keinerlei Blösse. Carlos Alcaraz beendete den Traum des Monegassen Valentin Vacherot (ATP 23) vom Heimsieg. Der 22-jährige Spanier setzte sich 6:4, 6:4 durch.

Jannik Sinner liess der Weltnummer 3 Alexander Zverev keine Chance. Das 6:1, 6:4 war Sinners neunter Sieg in Folge gegen den Deutschen in den letzten dreieinhalb Jahren. Überhaupt befindet sich der 24-jährige Italiener in einer beneidenswerten Form. Nach dem «Sunshine Double» in Indian Wells und Miami ist er der erste Spieler seit Novak Djokovic 2015, der in den ersten drei Masters-1000-Turnieren des Jahres den Final erreicht hat.

Nun hat er am Sonntag ab 15.00 Uhr die Chance, Alcaraz wieder als Nummer 1 der Weltrangliste abzulösen. Der Spanier muss seine Punkte vom Sieg aus dem letzten Jahr verteidigen, Sinner verpasste das Turnier wegen seiner dreimonatigen Dopingsperre. In seiner Wahlheimat Monaco steht der Südtiroler erstmals im Final.