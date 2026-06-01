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French Open Siebter Sieg in Folge für die Polin Maja Chwalinska

SDA

1.6.2026 - 17:00

Maja Chwalinska steht bei ihrer ersten Teilnahme am French Open im Viertelfinal
Maja Chwalinska steht bei ihrer ersten Teilnahme am French Open im Viertelfinal
Keystone

Die Polin Maja Chwalinska steht als erste Qualifikantin seit sechs Jahren beim French Open im Viertelfinal. Die 24-Jährige setzt sich gegen die Französin Diane Parry ohne Mühe mit 6:3, 6:2 durch.

Keystone-SDA

01.06.2026, 17:00

Der Höhenflug von Chwalinska in Paris kommt ohne Ankündigung. Die nur 164 Zentimeter grosse Linkshänderin hatte vor Roland Garros auf der WTA-Tour nur zwei Matches auf Sand gewonnen und war in diesem Jahr fast ausschliesslich auf der zweithöchsten Turnierstufe angetreten.

Innerhalb von zwei Wochen spielte sich Chwalinska in einen kleinen Rausch. Sie überstand zum ersten Mal in Paris die Qualifikation, feierte ihren Premierensieg gegen eine Top-50-Spielerin (6:4, 6:0 gegen Elise Mertens in der 2. Runde) und steht nun als dritte Polin beim bedeutendsten Sandturnier der Tour unter den letzten acht. In der nächsten Weltrangliste wird sie vom 133. Platz in die Top 50 vorstossen.

Gegen die letzte im Turnier vertretene Französin, Diane Parry (WTA 92), agierte Chwalinska mit dem Selbstvertrauen von mittlerweile sieben Siegen in Folge. Nur einen Breakball musste die Überraschungsfrau auf dem Court Philipp-Chatrier abwehren. Ihrerseits nahm sie der Einheimischen dreimal den Service ab.

Weiter geht es für Chwalinska im Viertelfinal gegen die Russin Anna Kalinskaja (WTA 24), die sich gegen die Österreicherin Anastasia Potapova im Super-Tiebreak mit 10:7 durchsetzte. Potapova hatte in der Runde zuvor Titelverteidigerin Coco Gauff bezwungen.

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