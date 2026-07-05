Novak Djokovic steht in Wimbledon wieder in den Viertelfinals. Das sind die Fakten des siebenten Wimbledon-Tags.

Djokovic besiegten den russischen Qualifikanten Roman Safiullin mit 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3 und feierte seinen 106. Einzelsieg in Wimbledon. Damit ist Djokovic alleiniger Rekordhalter. Bis Sonntag teilte er sich diese Bestmarke mit Roger Federer.

Osaka schlägt Weltnummer 1

Die einstige Weltnummer 1 Naomi Osaka eliminierte die aktuelle Weltnummer 1, Aryna Sabalenka, mit 6:2, 7:6 (7:2). Vorher in dieser Saison hatte Osaka dreimal gegen Sabalenka verloren. Die 28-Jährige gewann vor mehr als fünf Jahren ihre vier Grand-Slam-Titel (je zwei in Australien und am US Open). Nach einer Baby-Pause kehrte sie vor zweieinhalb Jahren auf die Tour zurück. Aktuell belegt sie Weltranglistenplatz 14. In den Viertelfinals trifft Osaka, zuletzt Finalistin in Rasen in Bad Homburg, auf die Tschechin Karolina Muchova.