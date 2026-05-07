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Starke Qualifikantin Simona Waltert setzt in Rom ein Ausrufezeichen

SDA

7.5.2026 - 13:42

Simona Waltert erreicht auch in Rom die 2. Runde.
Simona Waltert erreicht auch in Rom die 2. Runde.
Keystone

Simona Waltert erreicht zum zweiten Mal die 2. Runde bei einem WTA-1000-Turnier. Die Bündner Qualifikantin bezwingt in Rom die Ukrainerin Julia Starodubzewa in drei Sätzen.

Keystone-SDA

07.05.2026, 13:42

07.05.2026, 13:45

Waltert, als Nummer 91 in der Weltrangliste 34 Plätze hinter Starodubzewa klassiert, liess sich beim 7:5, 4:6, 6:1 die gute Ausgangslage nicht mehr nehmen, die sie sich tags zuvor erarbeitet hatte. Das erste Duell der beiden musste am Mittwoch wegen Regens beim Stand von 4:1 zugünsten der Schweizerin und nach 2 Stunden und 50 Minuten Spielzeit unterbrochen werden. Nach Wiederaufnahme Stunden später fackelte Waltert dann nicht mehr lange. Nach sechs Minuten hatte sie den Sieg sichergestellt.

Waltert, die bereits beim letzten Turnier der Kategorie 1000 in Madrid als Qualifikantin die 1. Runde im Hauptfeld überstanden hat, bekommt es nun erstmals mit der Amerikanerin Hailey Baptiste zu tun. Die Nummer 25 im Ranking sorgte in Madrid mit dem Vorstoss in die Halbfinals für Aufsehen. Auf dem Weg in die Runde der letzten vier bootete sie unter anderen Belinda Bencic und die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka aus Belarus aus.

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