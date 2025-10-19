  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WTA Challenger Simona Waltert gewinnt erstes Challenger-Turnier

SDA

19.10.2025 - 21:41

Simona Waltert hat erfolgreiche Wochen hinter sich
Simona Waltert hat erfolgreiche Wochen hinter sich
Keystone

Simona Waltert gewinnt erstmals ein Turnier auf der WTA-Tour. Die 24-jährige Bündnerin schlägt im Final des Challenger-Turniers in Rio de Janeiro die Französin Alice Ramé (WTA 257) mit 7:5, 6:2.

Keystone-SDA

19.10.2025, 21:41

Waltert bestritt in der brasilianischen Metropole ihren dritten Final innerhalb eines Monats. Mitte September verlor sie in Ljubljana einen Final der Challenger-Kategorie, bevor sie eine Woche später beim hochdotierten ITF-Event in Lissabon ihren bis dahin bedeutendsten Turniersieg feierte.

In der Weltrangliste wird Waltert am Montag einen weiteren Sprung nach vorne machen. In den letzten Wochen ging es von Platz 124 bis vorerst auf 88. Für die Mitte November stattfindenden Playoffs im Billie-Jean-King-Cup im argentinischen Cordoba ist Waltert als Schweizer Teamleaderin aufgeboten.

Meistgelesen

Trump liebt die Tunnel-Idee – das Netz spottet darüber
YB-Fans stellen Spieler nach St.Gallen-Pleite zur Rede
Scharfe Kritik an Andrea Bergs Auftritt bei Silbereisen-Show

Videos aus dem Ressort

YB-Fans stellen Spieler nach St.Gallen-Pleite zur Rede

YB-Fans stellen Spieler nach St.Gallen-Pleite zur Rede

YB's Saisonstart erfährt gegen St.Gallen den nächsten Dämpfer. Nach der 1:2-Pleite im Berner Wankdorf müssen die YB-Akteure bei den enttäuschten Fans antraben – und sich einiges anhören.

19.10.2025

Luzern – Lausanne-Sport 2:2

Luzern – Lausanne-Sport 2:2

Super League | 9. Runde | Saison 25/26

19.10.2025

YB – St.Gallen 1:2

YB – St.Gallen 1:2

Super League | 9. Runde | Saison 25/26

19.10.2025

YB-Fans stellen Spieler nach St.Gallen-Pleite zur Rede

YB-Fans stellen Spieler nach St.Gallen-Pleite zur Rede

Luzern – Lausanne-Sport 2:2

Luzern – Lausanne-Sport 2:2

YB – St.Gallen 1:2

YB – St.Gallen 1:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

ATP Almaty. Daniil Medwedew beendet Durststrecke

ATP AlmatyDaniil Medwedew beendet Durststrecke

Sorgenkind?. Zverev kontert Beckers Kritik: «Das ist mir inzwischen latte»

Sorgenkind?Zverev kontert Beckers Kritik: «Das ist mir inzwischen latte»

Swiss Indoors. Bertola erstmals im Hauptfeld

Swiss IndoorsBertola erstmals im Hauptfeld