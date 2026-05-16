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33. Sieg in Folge Sinner bezwingt Medwedew und steht auch beim Heimturnier im Final

SDA

16.5.2026 - 16:56

Lässt sich vom Heimpublikum nach dem Finaleinzug feiern: Jannik Sinner
Lässt sich vom Heimpublikum nach dem Finaleinzug feiern: Jannik Sinner
Keystone

Jannik Sinner ist weiter nicht zu stoppen. Nach einem Dreisatz-Sieg gegen Daniil Medwedew steht die Weltnummer 1 im Final des Masters-1000-Turniers in Rom.

Keystone-SDA

16.05.2026, 16:56

16.05.2026, 17:04

Mit seinem 33. Sieg in Folge baute Jannik Sinner seinen Masters-1000-Rekord weiter aus. Im Final am Sonntag ist der Italiener beim Heimturnier in Rom auch gegen den Norweger Casper Ruud klarer Favorit. Es wäre sein sechster Titel in Folge auf dieser Stufe.

Sinner musste im Halbfinal gegen den wiedererstarkten Daniil Medwedew allerdings härter kämpfen als meist. Die Weltnummer 9 sicherte sich den zweiten Satz, unterlag am Ende aber 2:6, 7:5, 6:4.

Der 24-jährige Sinner hat seit dem 5. Oktober 2025 kein Masters-1000-Spiel mehr verloren – damals musste er in Schanghai gegen den Niederländer Tallon Griekspoor aufgeben. Seitdem hat er fünf Masters-1000-Turniere in Folge gewonnen (Paris 2025, Indian Wells, Miami, Monte Carlo und Madrid in diesem Jahr) – ein Novum in der Geschichte der ATP-Tour.

Im Final kommt es im Foro Italico nicht zu einem rein italienischen Duell. Der aufstrebende Luciano Darderi (ATP 20) blieb gegen Casper Ruud chancenlos.

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