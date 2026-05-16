Lässt sich vom Heimpublikum nach dem Finaleinzug feiern: Jannik Sinner Keystone

Jannik Sinner ist weiter nicht zu stoppen. Nach einem Dreisatz-Sieg gegen Daniil Medwedew steht die Weltnummer 1 im Final des Masters-1000-Turniers in Rom.

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Mit seinem 33. Sieg in Folge baute Jannik Sinner seinen Masters-1000-Rekord weiter aus. Im Final am Sonntag ist der Italiener beim Heimturnier in Rom auch gegen den Norweger Casper Ruud klarer Favorit. Es wäre sein sechster Titel in Folge auf dieser Stufe.

Sinner musste im Halbfinal gegen den wiedererstarkten Daniil Medwedew allerdings härter kämpfen als meist. Die Weltnummer 9 sicherte sich den zweiten Satz, unterlag am Ende aber 2:6, 7:5, 6:4.

BACK IN THE FINAL 🔥🇮🇹



Sinner defeats Medvedev 6-2 5-7 6-4 to become the first Italian since Pietrangeli (1957-58) to reach back-to-back Rome finals!#IBI26 pic.twitter.com/0XCJOIj7eh — Tennis TV (@TennisTV) May 16, 2026

Der 24-jährige Sinner hat seit dem 5. Oktober 2025 kein Masters-1000-Spiel mehr verloren – damals musste er in Schanghai gegen den Niederländer Tallon Griekspoor aufgeben. Seitdem hat er fünf Masters-1000-Turniere in Folge gewonnen (Paris 2025, Indian Wells, Miami, Monte Carlo und Madrid in diesem Jahr) – ein Novum in der Geschichte der ATP-Tour.

Im Final kommt es im Foro Italico nicht zu einem rein italienischen Duell. Der aufstrebende Luciano Darderi (ATP 20) blieb gegen Casper Ruud chancenlos.