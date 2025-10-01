Jannik Sinner feiert in Peking nach dem Australian Open und Wimbledon seinen dritten Turniersieg in dieser Saison. Bild: Keystone

Jannik Sinner (ATP 2) fährt am ATP-500-Turnier in Peking seinen 21. Turniersieg ein, den dritten in diesem Jahr. Im Final schlägt Sinner den Amerikaner Learner Tien (ATP 52) mit 6:2, 6:2.

Keystone-SDA SDA

Obwohl nicht in Topform, dominierte der Italiener in Peking die Konkurrenz. Von den zehn Sätzen, die er auf dem Weg zum Turniersieg gewinnen musste, sicherte er sich sieben mit einem Skore von 6:2 oder höher.

Jannik Sinner unterstrich in Peking den Ruf als aktuell womöglich bester Hartplatzspieler. Sinner verlor in dieser Saison auf Hartplätzen einzig gegen den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz. Seit 14 Monaten – seit dem Masters-1000-Turnier von Cincinnati – erreichte der Australian-Open- und Wimbledonsieger dieser Saison auf Hartplatz an jedem Turnier mindestens den Final.

Teenager Learner Tien (19), ein Amerikaner mit vietnamesischen Wurzeln, blieb im Final chancenlos. Schon im Halbfinal gegen Daniil Medwedew war er bis zur Verletzung des Russen dominiert worden (5:7, 1:4). Dennoch: Die Leistungen des bald 20-Jährigen sind erstaunlich. Vor einem Jahr spielte Tien noch auf der Challenger-Tour. Nach Peking rückt er im Ranking auf Platz 36 vor – und einzig Carlos Alcaraz und Jannik Sinner haben in dieser Saison mehr Top-10-Spieler geschlagen als Learner Tien (5).