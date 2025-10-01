  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

21. Turniersieg Sinner deklassiert Überraschungs-Finalisten Tien

SDA

1.10.2025 - 09:52

Jannik Sinner feiert in Peking nach dem Australian Open und Wimbledon seinen dritten Turniersieg in dieser Saison.
Jannik Sinner feiert in Peking nach dem Australian Open und Wimbledon seinen dritten Turniersieg in dieser Saison.
Bild: Keystone

Jannik Sinner (ATP 2) fährt am ATP-500-Turnier in Peking seinen 21. Turniersieg ein, den dritten in diesem Jahr. Im Final schlägt Sinner den Amerikaner Learner Tien (ATP 52) mit 6:2, 6:2.

Keystone-SDA

01.10.2025, 09:52

01.10.2025, 10:33

Obwohl nicht in Topform, dominierte der Italiener in Peking die Konkurrenz. Von den zehn Sätzen, die er auf dem Weg zum Turniersieg gewinnen musste, sicherte er sich sieben mit einem Skore von 6:2 oder höher.

Jannik Sinner unterstrich in Peking den Ruf als aktuell womöglich bester Hartplatzspieler. Sinner verlor in dieser Saison auf Hartplätzen einzig gegen den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz. Seit 14 Monaten – seit dem Masters-1000-Turnier von Cincinnati – erreichte der Australian-Open- und Wimbledonsieger dieser Saison auf Hartplatz an jedem Turnier mindestens den Final.

Teenager Learner Tien (19), ein Amerikaner mit vietnamesischen Wurzeln, blieb im Final chancenlos. Schon im Halbfinal gegen Daniil Medwedew war er bis zur Verletzung des Russen dominiert worden (5:7, 1:4). Dennoch: Die Leistungen des bald 20-Jährigen sind erstaunlich. Vor einem Jahr spielte Tien noch auf der Challenger-Tour. Nach Peking rückt er im Ranking auf Platz 36 vor – und einzig Carlos Alcaraz und Jannik Sinner haben in dieser Saison mehr Top-10-Spieler geschlagen als Learner Tien (5).

Meistgelesen

Schweizerin (36) in Island attackiert – Täter auf der Flucht
«Lasst uns aufhören, Pädophile anzugreifen»: Ted Cruz verplappert sich
Beatrice Egli spricht über den demütigsten Abend in ihrer Karriere
Seit 06 Uhr geht bei der US-Regierung praktisch nichts mehr
Oktoberfest in München bleibt vorerst geschlossen – wegen Bombendrohung

Videos aus dem Ressort

Gut-Behrami: «Aus einer Familiengeschichte wurde eine 20-jährige Karriere»

Gut-Behrami: «Aus einer Familiengeschichte wurde eine 20-jährige Karriere»

Vor dem Start in ihre letzte Weltcup-Saison steht Lara Gut-Behrami an einer Pressekonferenz Red und Antwort und spricht ihrer Familie einen grossen Dank aus.

01.10.2025

Nur Fliegen ist schöner?

Nur Fliegen ist schöner?

STORY: Dieses Abenteuer ist mit Sicherheit nur für Profis geeignet und nicht zur Nachahmung empfohlen: Der slowenische Profi-Kletterer Domen Skofic hat nach eigenen Angaben als erster Mensch eine eigens konstruierte Kletterroute an den Flügeln eines Segelflugzeuges absolviert. Das Ganze ging über dem Ennstal in Österreich über die Bühne. In einer Höhe von 2500 Metern.  Ausgestattet nur mit einem  Fallschirm stieg der 31‑Jährige in rund 2.500 Meter Höhe aus dem Cockpit des von einem Piloten gesteuerten Doppelsitzers und kletterte in einer Achter‑Schleife um beide Tragflächen, einschliesslich eines Abschnitts an der Flügelunterseite. Die Kommunikation mit dem Piloten erfolgte dabei über Headsets. Zusätzlich zur Schwerkraft musste der Extremsportler auch mit einem Luftstrom von 80 bis 100 Kilometern pro Stunde und eisigen Temperaturen fertig werden.  Nach etwa einer Minute beendete er den Versuch mit einem Fallschirmsprung aus rund 1.500 Metern. Dem waghalsigen Manöver war eine monatelange Vorbereitung vorausgegangen. 

01.10.2025

Reif über Wirtz: «Irgendwann wird der Welpenschutz weniger»

Reif über Wirtz: «Irgendwann wird der Welpenschutz weniger»

30.09.2025

Gut-Behrami: «Aus einer Familiengeschichte wurde eine 20-jährige Karriere»

Gut-Behrami: «Aus einer Familiengeschichte wurde eine 20-jährige Karriere»

Nur Fliegen ist schöner?

Nur Fliegen ist schöner?

Reif über Wirtz: «Irgendwann wird der Welpenschutz weniger»

Reif über Wirtz: «Irgendwann wird der Welpenschutz weniger»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Rücktrittsankündigung. Gaël Monfils startet seine Abschiedstournee

RücktrittsankündigungGaël Monfils startet seine Abschiedstournee

ATP Peking. Alexander Zverevs Sorgen werden grösser

ATP PekingAlexander Zverevs Sorgen werden grösser

Hitziges Duell. Bencic legt sich mit Gauff an: «Ich bin zu alt für diese Psychospielchen, okay?»

Hitziges DuellBencic legt sich mit Gauff an: «Ich bin zu alt für diese Psychospielchen, okay?»

Final-Triumph gegen Fritz. Dritter Turniersieg in Folge für Carlos Alcaraz

Final-Triumph gegen FritzDritter Turniersieg in Folge für Carlos Alcaraz

Nach Satzführung. Belinda Bencic verpasst in Peking den Exploit gegen Coco Gauff

Nach SatzführungBelinda Bencic verpasst in Peking den Exploit gegen Coco Gauff