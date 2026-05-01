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ATP Madrid Jannik Sinner erreicht als jüngster Spieler alle Masters-1000-Finalspiele

SDA

1.5.2026 - 19:22

Jannik Sinner steht in Madrid im Final
Jannik Sinner steht in Madrid im Final
Keystone

Jannik Sinner erreicht am Masters-1000-Turnier in Madrid den Final. Damit hat der Südtiroler nun bei jedem der neun Turniere dieser Kategorie mindestens einmal das Endspiel erreicht.

Keystone-SDA

01.05.2026, 19:22

01.05.2026, 19:31

Das hatten davor nur Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer im Alter von 25, 27 beziehungsweise 30 Jahren geschafft. Der 24-jährige Sinner ist damit der jüngste Spieler, dem dies gelingt. Im Halbfinal besiegte der Weltranglistenerste den Franzosen Arthur Fils 6:2, 6:4 und feierte damit seinen 27. aufeinanderfolgenden Sieg auf dieser Turnierstufe.

In seinem fünften Masters-Final in Serie trifft Sinner entweder auf den Deutschen Alexander Zverev oder den Belgier Alexander Blockx. Hält er seine Siegesserie aufrecht, wäre Sinner der erste Spieler der Geschichte, der fünf solche unter den vier Grand Slams angesiedelten Turniere in Folge gewinnt.

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