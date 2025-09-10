Sinner-Ex Kalinskaya lässt Rune abblitzen: «Er ist verzweifelt»

Anna Kalinskaya hat einige Verehrer in der Tennis-Szene. KEYSTONE

Tennis-Profi Anna Kalinskaya – und ehemalige Freundin von Jannik Sinner – hat pikante Details über Holger Rune verraten. Der Däne soll sie gleich mehrfach um ein Date gebeten haben. Rune selbst sieht die Sache ganz anders.

Anna Kalinskaya gehörte 2024 zu den Aufsteigerinnen auf der WTA-Tour. Zu Beginn des Jahres noch auf Platz 77 der Welt-Rangliste geführt, beendete die Russin die Saison knapp ausserhalb der Top 10 und erzielte mehrere bedeutende Siege.

Auch abseits des Courts lief es rund bei der Moskauerin. So bestätigten Kalinskaya und Jannik Sinner offiziell, liiert zu sein. Die Turteltauben besuchten jeweils wenn immer möglich die Spiele des anderen. Im Jahr 2020 datete sie mit Nick Kyrgios bereits kurz einen Tennis-Spieler.

Knapp ein Jahr später ging die Beziehung mit Sinner in die Brüche. Doch die 26-Jährige ist in der Tennis-Szene immer noch heiss begehrt, wie sie im russischen Podcast «First and Red» verriet. Auf die Frage, ob sie von Tennisspielern häufig um ein Date gefragt werde, meinte sie: «Jemand hat mir kürzlich zehnmal geschrieben, bevor er dann aufgegeben hat. Ich sage einfach, wer es war: Holger Rune. Er schickt allen Nachrichten.»

Kalinskaya: «Hat hohe Meinung von sich selbst»

Die aktuelle Weltnummer 32 legte noch nach: «Ich habe den Eindruck, dass er eine sehr hohe Meinung von sich selbst hat, oder vielleicht macht er solche Dinge, ohne gross darüber nachzudenken. Oder einfacher gesagt: Er ist einfach ein bisschen verzweifelt. Aber ich muss sagen, dass er nicht der Einzige ist, der so ist.»

Landsfrau Veronika Kudermetova berichtete ebenfalls in einem Podcast, dass der 22-jährige Rune ihr eine Nachricht geschrieben haben. «Junge, ich bin wahrscheinlich zu alt für dich. Wenn du dir mein Instagram anschaust, siehst du, dass ich einen Ehemann habe», antwortete die sechs Jahre ältere Russin nach eigener Aussage.

Im Fall von Kalinskaya lässt Rune aber die Aussagen nicht so stehen. «Ha ha ha. Wir haben vielleicht kulturelle Unterschiede, die dazu führen, dass Anna einen Kommentar zu einer Instagram-Story als Einladung zu einem Date versteht 😜! Wenn ich ein Date haben möchte, frage ich nach einem Date. Keine Sorge», kommentierte die Weltnummer 11 auf X unter einem Video.

Ha ha ha. We might have cultural differences that make Anna read a comment on a story as an invitation to a date 😜 if I want to go on a date, I ask for a date . Don’t worry — Holger Rune (@holgerrune2003) September 9, 2025

