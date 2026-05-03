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Triumph in Madrid Sinner fertigt Zverev ab und schreibt Geschichte

SDA

3.5.2026 - 18:33

Jannik Sinner schreibt mit seinem Sieg in Madrid Tennis-Geschichte.
Jannik Sinner schreibt mit seinem Sieg in Madrid Tennis-Geschichte.
Bild: Keystone

Jannik Sinner gewinnt zum ersten Mal das Masters-1000-Turnier in Madrid. Im Final erteilt die Weltnummer 1 aus Italien dem Deutschen Alexander Zverev beim 6:1, 6:2 eine Lehrstunde.

Keystone-SDA

03.05.2026, 18:33

03.05.2026, 19:27

Sinner gewann das neunte Duell in Folge gegen Zverev und schrieb Geschichte. Der 24-Jährige ist der erste männliche Tennisprofi, der fünf Masters-1000-Turniere in Folge gewinnen konnte. Auch bei den Events zuvor in Monte-Carlo, Miami, Indian Wells und Paris hatte der Südtiroler triumphiert. Die Masters sind die zweithöchste Kategorie im Tennis nach den vier Grand-Slam-Turnieren.

Zverev war im Final von Madrid, wo er 2018 und 2021 gewonnen hatte, kein ebenbürtiger Gegner für Sinner. Er verlor gleich seine ersten beiden Aufschlagspiele und leistete sich teils eklatante Fehler. Den ersten Satz gewann Sinner nach nur 25 Minuten.

Im zweiten Durchgang hielt Zverev nur anfangs etwas besser mit, ehe Sinner wieder komplett den Rhythmus bestimmte und den Final endgültig zu einer einseitigen Angelegenheit machte. Nach nur 57 Minuten verwandelte der viermalige Grand-Slam-Turniergewinner seinen ersten Matchball zum nie gefährdeten Sieg.

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