US Open Sinner folgt Alcaraz nach Viersatz-Sieg in den Final

SDA

6.9.2025 - 07:09

Jannik Sinner kann in der Nacht auf Montag seinen Titel und seine Position als Nummer 1 im Welttennis verteidigen
Jannik Sinner kann in der Nacht auf Montag seinen Titel und seine Position als Nummer 1 im Welttennis verteidigen
Keystone

Das US Open bekommt den von vielen erhofften Traumfinal. Zum dritten Mal nacheinander stehen sich Jannik Sinner und Carlos Alcaraz in einem Grand-Slam-Final gegenüber.

Keystone-SDA

06.09.2025, 07:09

06.09.2025, 07:41

Titelverteidiger Jannik Sinner hat beim US Open den Traumfinal und einen Showdown um die Spitzenposition in der Weltrangliste perfekt gemacht. Der 24-jährige Italiener behauptete sich nach einigen Problemen mit 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 gegen den ein Jahr älteren kanadischen Überraschungs-Halbfinalisten Felix Auger-Aliassime (ATP 27).

Dabei wurde Sinner über drei Stunden gefordert und musste er den zweiten Satzverlust im Turnierverlauf hinnehmen. Zudem wurde der Australian-Open- und Wimbledon-Champion nach dem Satzausgleich ausserhalb des Platzes behandelt. Er schlug schwächer auf und wackelte auch zu Beginn des vierten Satzes, ehe er in seinen zweiten US-Open-Final nacheinander einzog.

Alcaraz hatte zuvor dem am Ende entkräfteten serbischen Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic mit einem 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 die Grenzen aufgezeigt. Damit kommt es in der Nacht auf Montag in New York zum dritten Grand-Slam-Final nacheinander zwischen Sinner und Alcaraz. Auf dem Spiel steht dabei auch die Spitzenposition der Weltrangliste. Sinner bleibt mit einem Triumph Weltranglisten-Erster, Alcaraz wiederum würde ihn mit einem Erfolg ablösen.

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Silvan Widmer zeigt sich nach dem 4:0 Sieg gegen den Kosovo zufrieden.

05.09.2025

05.09.2025

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Granit Xhaka stellt sich nach dem 4:0 Sieg gegen den Kosovo in der WM-Quali den Fragen der Journalisten.

05.09.2025

05.09.2025

Wegmann: «Fertig gepröbelt, Elvedi gehört neben Akanji»

Wegmann: «Fertig gepröbelt, Elvedi gehört neben Akanji»

Nach dem 4:0 Sieg in der WM-Quali gegen den Kosovo schätzt Michi Wegmann, Leiter Sport blue News, den Auftritt der Schweizer Nati ein.

05.09.2025

05.09.2025

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Wegmann: «Fertig gepröbelt, Elvedi gehört neben Akanji»

Wegmann: «Fertig gepröbelt, Elvedi gehört neben Akanji»

Mehr Videos

