  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

ATP-Masters in Paris Sinner deklassiert Zverev und trifft im Final auf Auger-Aliassime

SDA

1.11.2025 - 18:50

Im Halbfinal von Paris von einem erschöpften Alexander Zverev kaum gefordert: Jannik Sinner.
Im Halbfinal von Paris von einem erschöpften Alexander Zverev kaum gefordert: Jannik Sinner.
Bild: Keystone

Jannik Sinner und Félix Auger-Aliassime stehen beim Masters-1000-Turnier in Paris im Final – und dabei steht viel auf dem Spiel.

Keystone-SDA

01.11.2025, 18:50

01.11.2025, 19:22

Der zweite Halbfinal des Pariser Hallenturniers, das seit diesem Jahr in der Aréna La Défense stattfindet, wo an den Olympischen Spielen vor einem Jahr die Schwimmer um Medaillen gekämpft hatten, war eine Farce. Nachdem der erschöpfte Vorjahressieger Alexander Zverev am Vorabend bis nach 23 Uhr auf dem Platz gestanden hatte, leistete er dem Italiener Jannik Sinner kaum Widerstand und ging in nur 62 Minuten 0:6, 1:6 unter.

Zverev verlangte vom Turnierarzt Schmerzmittel, die aber auch nicht halfen. Nicht zum ersten Mal sorgt in Paris die Ansetzung der Matches bis in die späten Abendstunden für Stirnrunzeln.

Im Final trifft Sinner am Sonntag auf den Kanadier Félix Auger-Aliassime. Der Weltranglisten-Zehnte und zweifache Sieger der Swiss Indoors behielt gegen den Gstaad-Champion Alexander Bublik (ATP 16) in zwei engen Sätzen die Oberhand.

Auger-Aliassime belegt aktuell den achten und letzten Platz im Rennen um eine Teilnahme an den ATP Finals. Mit einem Sieg gegen Sinner kann er sich diesen definitiv sichern. Sinner würde mit seinem fünften Turniersieg in diesem Jahr Carlos Alcaraz als Nummer 1 der Welt ablösen – allerdings nur für eine Woche. Dann fallen ihm die Punkte vom Triumph an den ATP Finals im vergangenen Jahr aus der Wertung.

Das könnte dich auch interessieren

Günthardt: «Bencic hat einmal mehr bewiesen, dass sie zu den Besten gehört»

Günthardt: «Bencic hat einmal mehr bewiesen, dass sie zu den Besten gehört»

Heinz Günthardt analysiert das gelungene Comeback-Jahr von Belinda Bencic.

31.10.2025

Meistgelesen

Das ändert sich im November in der Schweiz
Zu riskant: Armeechef Süssli sagt Nein zu Microsoft Office 365
Polizei findet in Luxusauto Bremsbeläge aus Holz
Thuns Höhenflug geht auch gegen Sion weiter
Brutale Familienfehde erschüttert kretisches Bergdorf

Mehr aus dem Ressort

WTA Finals in Saudi-Arabien. Swiatek und Rybakina starten mit klaren Siegen

WTA Finals in Saudi-ArabienSwiatek und Rybakina starten mit klaren Siegen

Zurück an die Weltspitze. Günthardt: «Bencic hat bewiesen, dass sie zu den Besten gehört»

Zurück an die WeltspitzeGünthardt: «Bencic hat bewiesen, dass sie zu den Besten gehört»

WTA Jiujiang. Final verpasst: Viktorija Golubic kassiert ärgerliche Niederlage

WTA JiujiangFinal verpasst: Viktorija Golubic kassiert ärgerliche Niederlage