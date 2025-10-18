  1. Privatkunden
Six Kings Slam Sinner kassiert für drei Matches sechs Millionen Dollar

SDA

18.10.2025 - 22:35

Showdown ohne sportlichen Wert, aber für viel Geld: Jannik Sinner (li.) gewinnt in der Wüste von Saudi-Arabien gegen Carlos Alcaraz und kassiert insgesamt 6 Millionen Dollar
Showdown ohne sportlichen Wert, aber für viel Geld: Jannik Sinner (li.) gewinnt in der Wüste von Saudi-Arabien gegen Carlos Alcaraz und kassiert insgesamt 6 Millionen Dollar
Keystone

Der Show-Event Six Kings Slam lockt mit viel Geld, auch die beiden Topstars der Szene folgen dem Ruf nach Saudi-Arabien. Jannik Sinner sichert sich den Jackpot mit insgesamt 6 Mio. Dollar.

Keystone-SDA

18.10.2025, 22:35

18.10.2025, 23:44

Der Weltranglistenzweite Jannik Sinner setzte sich im Final des umstrittenen, aber hochklassig besetzten Einladungsturniers in Riad gegen die Nummer 1 Carlos Alcaraz mit 6:2, 6:4 durch. Für den Italiener war es erst der zweite Sieg aus den vergangenen neun Duellen mit Alcaraz dem Spanier. Zuvor hatte er in diesem Zeitraum nur im diesjährigen Wimbledonfinal gegen Alcaraz gewonnen.

Für den Turniersieg kassiert Sinner 4,5 Millionen US-Dollar. Schon mit der Antrittsgage hatte er wie jeder der sechs geladenen Topspieler 1,5 Millionen Dollar eingestrichen. Für nur drei Matches in Riad erhält Sinner damit eine höhere Prämie als bei einem Triumph bei einem der vier Grand-Slam-Turniere.

Beim Six Kings Slam gibt es keine Weltranglistenpunkte, keinen wichtigen Titel, kein Renommee zu gewinnen – dafür aber viel Geld. Für Kritiker ist das Tennisturnier aber auch ein Teil des sogenannten Sportswashing, mit dem das Königreich Saudi-Arabien von seinen Verstössen gegen Menschenrechte ablenken und sein Image verbessern wolle.

Zudem wirken die Klagen der Topspieler über die zu hohe Belastung reichlich hohl, wenn sie dann bei Exhibitions antreten. Zuletzt beim (eigentlich) pretsigeträchtigen Masters-1000-Turnier in Schanghai hatte Alcaraz – mit der Begründung Müdigkeit – gefehlt, Sinner gab in der 3. Runde mit Krämpfen auf.

Videos aus dem Ressort

Hansi Flick sieht Rot – dann macht er obszöne Geste

Hansi Flick sieht Rot – dann macht er obszöne Geste

Barcelona-Trainer Hansi Flick sieht beim Spiel gegen Girona die Rote Karte. Doch anstatt das Stadion zu verlassen, bleibt er als Zuschauer und macht nach dem 2:1-Siegtreffer eine obszöne Geste.

18.10.2025

Atlético Madrid - Osasuna 1:0

Atlético Madrid - Osasuna 1:0

LALIGA | 9. Runde | Saison 25/26

18.10.2025

Lugano – Zürich 1:0

Lugano – Zürich 1:0

Super League | 9. Runde | Saison 25/26

18.10.2025

Hansi Flick sieht Rot – dann macht er obszöne Geste

Hansi Flick sieht Rot – dann macht er obszöne Geste

Atlético Madrid - Osasuna 1:0

Atlético Madrid - Osasuna 1:0

Lugano – Zürich 1:0

Lugano – Zürich 1:0

Mehr Videos

