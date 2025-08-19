  1. Privatkunden
Körper angeschlagen Sinner lässt Mixed-Duell mit Bencic platzen

SDA

19.8.2025 - 18:43

Völlig entkräftet muss Jannik Sinner (l.) im Final in Cincinnati gegen Carlos Alcaraz aufgeben
Völlig entkräftet muss Jannik Sinner (l.) im Final in Cincinnati gegen Carlos Alcaraz aufgeben
Keystone

Nach seiner krankheitsbedingten Aufgabe im Final des Masters-1000-Turniers in Cincinnati verzichtet Jannik Sinner wie erwartet auf einen Start am umstrukturierten Mixed-Wettbewerb des US Open.

Keystone-SDA

19.08.2025, 18:43

19.08.2025, 19:16

Der amerikanische Tennisverband USTA bestätigte den Rückzug des Weltranglistenersten, der mit der tschechischen Doppel-Olympiasiegerin Katerina Siniakova am Dienstagabend gegen Belinda Bencic und Alexander Zverev hätte antreten sollen.

Sorgen um Sinner. Wird die Überbelastung im Tennis zum Problem?

Sorgen um SinnerWird die Überbelastung im Tennis zum Problem?

Stattdessen trifft das Duo Bencic/Zverev nun auf das amerikanische Team Danielle Collins und Christian Harrison.

Sinners Absage hatte sich schon am Montag abgezeichnet. Der körperlich angeschlagene Italiener hatte im Final von Cincinnati gegen seinen spanischen Dauerrivalen Carlos Alcaraz nur etwas mehr als 20 Minuten durchgehalten und dann beim Stand von 0:5 im ersten Satz völlig entkräftet aufgegeben.

