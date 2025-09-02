Jannik Sinner (links) liess Alexander Bublik nicht den Hauch einer Chance Keystone

Jannik Sinner stürmt beim US Open im Eilzugstempo in die Viertelfinals. Der Weltranglisten-Erste und Vorjahressieger bezwingt den Kasachen Alexander Bublik 6:1, 6:1, 6:1.

Keystone-SDA SDA

Sinner benötigte lediglich 81 Minuten für den Sieg gegen einen Kontrahenten, gegen den er zuletzt den Kürzeren gezogen hatte. Bublik ist dank seinem Sieg im Juni beim Rasen-Turnier in Halle in Deutschland neben dem Spanier Carlos Alcaraz der einzige Spieler, der den Südtiroler in den letzten 52 Wochen zu bezwingen vermochte.

Mit dem deutlichen Erfolg beendete Sinner auch eine eindrückliche Serie von Bublik. Der Kasache, in der Weltrangliste auf Platz 24 geführt, hatte nach seinem Triumph bei Turnier in Gstaad auch in Kitzbühel dominiert und zusammen mit seinen drei Siegen in Flushing Meadows elf Partien am Stück gewonnen.

Sinner seinerseits fand nach dem in vier Sätzen hart erkämpften Sieg in der Runde zuvor gegen den Kanadier Denis Shapovalov wieder vollends in die Spur und kam zu seinem deutlichsten Erfolg auf Stufe Grand Slam. Im Viertelfinal trifft Sinner auf seinen Landsmann Lorenzo Musetti, im Ranking die Nummer 10.