US Open Sinner macht mit Bublik kurzen Prozess

SDA

2.9.2025 - 05:55

Jannik Sinner (links) liess Alexander Bublik nicht den Hauch einer Chance
Jannik Sinner (links) liess Alexander Bublik nicht den Hauch einer Chance
Keystone

Jannik Sinner stürmt beim US Open im Eilzugstempo in die Viertelfinals. Der Weltranglisten-Erste und Vorjahressieger bezwingt den Kasachen Alexander Bublik 6:1, 6:1, 6:1.

Keystone-SDA

02.09.2025, 05:55

Sinner benötigte lediglich 81 Minuten für den Sieg gegen einen Kontrahenten, gegen den er zuletzt den Kürzeren gezogen hatte. Bublik ist dank seinem Sieg im Juni beim Rasen-Turnier in Halle in Deutschland neben dem Spanier Carlos Alcaraz der einzige Spieler, der den Südtiroler in den letzten 52 Wochen zu bezwingen vermochte.

Mit dem deutlichen Erfolg beendete Sinner auch eine eindrückliche Serie von Bublik. Der Kasache, in der Weltrangliste auf Platz 24 geführt, hatte nach seinem Triumph bei Turnier in Gstaad auch in Kitzbühel dominiert und zusammen mit seinen drei Siegen in Flushing Meadows elf Partien am Stück gewonnen.

Sinner seinerseits fand nach dem in vier Sätzen hart erkämpften Sieg in der Runde zuvor gegen den Kanadier Denis Shapovalov wieder vollends in die Spur und kam zu seinem deutlichsten Erfolg auf Stufe Grand Slam. Im Viertelfinal trifft Sinner auf seinen Landsmann Lorenzo Musetti, im Ranking die Nummer 10.

Nach nur zwei Spieltagen: Bayer Leverkusen entlässt Trainer ten Hag

Nach nur zwei Spieltagen: Bayer Leverkusen entlässt Trainer ten Hag

STORY: Überraschende Meldung aus Leverkusen: Der dortige Fussball-Bundesligist hat sich bereits nach dem zweiten Spieltag von Trainer Erik ten Hag getrennt.  Es habe sich gezeigt, dass der Aufbau einer neuen und erfolgreichen Mannschaft in dieser Besetzung nicht zielführend gestaltet werden könne, sagte Sportchef Simon Rolfes laut einer Vereinsmitteilung am Montag.  Der Niederländer ten Hag war erst im Sommer als Nachfolger des Erfolgstrainers Xabi Alonso zur Werkself gekommen. Der Verein hatte sein erstes Ligaspiel 1:2 gegen die TSG Hoffenheim verloren. Am zweiten Spieltag kam Leverkusen bei Werder Bremen nicht über ein 3:3 hinaus. Die rasche Trennung ist ein neuer Bundesliga-Rekord. Laut Vereinsangaben werde nun vorläufig der Assistenz-Trainerstab die Mannschaft betreuen. Das nächste Pflichtspiel ist am 12. September zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. 

01.09.2025

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Das Schweizer Nationalteam versammelt sich am Montag in Basel und absolviert in den nächsten Tagen die ersten Spiele der WM-Qualifikation.

01.09.2025

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

LALIGA | 3. Runde | Saison 25/26

31.08.2025

Nach nur zwei Spieltagen: Bayer Leverkusen entlässt Trainer ten Hag

Nach nur zwei Spieltagen: Bayer Leverkusen entlässt Trainer ten Hag

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

