Kehrt Anfang Mai bei den Sandplatz-Turnieren in Rom und Hamburg aus seiner Zwangspause wegen eines Dopingvergehens zurück: Tennis-Nummer 1 Jannik Sinner Keystone

Nach dem Ablauf seiner Dopingsperre wird die Weltnummer 1 Jannik Sinner vor dem French Open die ATP-Turniere in Rom und Hamburg bestreiten.

Keystone-SDA SDA

Der Italiener ist nach einer positiven Probe auf das verbotene Mittel Clostebol derzeit für drei Monate, bis am 4. Mai, gesperrt.

Wie Sinners Management gegenüber der Nachrichtenagentur AFP bestätigte, wird er beim Heimturnier in Rom vom 7. bis 18. Mai auf die Tour zurückkehren. Zudem gab das Turnier in Hamburg bekannt, dass der Südtiroler in der Woche vor dem French Open in der norddeutschen Hafenstadt antreten wird.