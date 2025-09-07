Nationalhymne vor halbleeren Rängen – Trump-Chaos vor dem Stadion verzögert Spielstart

Von Fans und Medien «Sincaraz» getauft, geht das Duell zwischen Sinner und Alcaraz in New York in diesem Jahr in die dritte Runde. «Sincaraz 1» war der 5:29 Stunden lange Final von Paris, in dem Alcaraz triumphierte. Teil 2 folgte dann in Wimbledon – und dieses Mal siegte Sinner.

Nun kommt es im Arthur Ashe Stadion zum 3. Teil der Trilogie. Einen Favoriten ist unter den beiden nicht auszumachen. Vorjahressieger und Weltranglistenerster Jannik Sinner verspürte im Halbfinal am Freitag gegen Félix Auger-Aliassime zwar ein erstes Mal an diesem Turnier etwas Mühe, gewann aber am Ende trotzdem deutlich 6:1, 3:6, 6:3 und 6:4.

Auch Alcaraz flog in den Final. Er liess Novak Djokovic keine Chance, schlug den Serben am Freitag in drei Sätzen 6:4, 7:6, 6:2.