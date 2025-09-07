Nationalhymne vor halbleeren Rängen – Trump-Chaos vor dem Stadion verzögert Spielstart

Es ist so weit: Im Final der US Open treffen mit Jannik Sinner und Carlos Alcaraz die beiden Schwergewichte des Tennissports aufeinander. Wer behält in New York das bessere Ende für sich?
-
Liveticker
-
Liveticker beendet
-
Es geht los!
Und jetzt startet das Match. Beide Spieler sind auf dem Platz – und bereit. Auf den Rängen sieht es weiterhin alles andere als voll aus.
Aber das Spiel geht los. Sinner startet mit Aufschlag.
-
Nationalhymne vor halbleeren Rängen
Nach wie vor sind nicht viele Zuschauer im Stadion angekommen. Dennoch läutet die US-Nationalhymne um 20.30 Uhr den Final ein. Ein etwas bizarres Bild, weil das Stadion noch nicht einmal zur Hälfte besetzt ist.
Derweil vertreibt sich Finalist Sinner die Zeit mit etwas Fussballspielen.
-
Gigantische Warteschlangen vor dem Eingang
Inwiefern es tatsächlich alle Zuschauer auf Spielstart ins Stadion schaffen, ist unklar. Die Warteschlangen vor dem Arthur Ashe Stadium sind derzeit riesig.
-
Trump ist da!
Der Start des Matches verzögert sich um rund eine halbe Stunde. Der Grund dafür ist US-Präsident Donald Trump, der heute – schwer bewacht vom Secret Service – vor Ort ist.
Aufgrund seiner Anwesenheit kommt es im Stadion zu verschärften Eingangskontrollen, schreiben die US Open auf X. Neue Anspielzeit ist offiziell 20.30 Uhr, damit alle Zuschauer Zeit haben, rechtzeitig auf Spielbeginn zu ihren Plätzen zu gelangen.
-
«Sincarraz» – die Trilogie
Von Fans und Medien «Sincaraz» getauft, geht das Duell zwischen Sinner und Alcaraz in New York in diesem Jahr in die dritte Runde. «Sincaraz 1» war der 5:29 Stunden lange Final von Paris, in dem Alcaraz triumphierte. Teil 2 folgte dann in Wimbledon – und dieses Mal siegte Sinner.
Nun kommt es im Arthur Ashe Stadion zum 3. Teil der Trilogie. Einen Favoriten ist unter den beiden nicht auszumachen. Vorjahressieger und Weltranglistenerster Jannik Sinner verspürte im Halbfinal am Freitag gegen Félix Auger-Aliassime zwar ein erstes Mal an diesem Turnier etwas Mühe, gewann aber am Ende trotzdem deutlich 6:1, 3:6, 6:3 und 6:4.
Auch Alcaraz flog in den Final. Er liess Novak Djokovic keine Chance, schlug den Serben am Freitag in drei Sätzen 6:4, 7:6, 6:2.
-
Hallo ...
... und herzlich willkommen zum Live-Ticker des US-Open-Finals. In New York stehen sich heute Jannik Sinner und Carlos Alcaraz gegenüber – zum dritten Mal in Folge bei einem Grand-Slam-Final