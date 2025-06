Jannik Sinner gab sich im Viertelfinal in Paris keine Blösse Keystone

Jannik Sinner erreicht am French Open wie im letzten Jahr den Halbfinal. Der Italiener stoppt mit 6:1, 7:5, 6:0 den Kasachen Alexander Bublik, der in seinem ersten Major-Viertelfinal chancenlos ist.

Keystone-SDA SDA

Bublik war nach den Siegen gegen die Top-10-Spieler Alex De Minaur und Jack Draper nicht zu eine weiteren Überraschungen in der Lage. Die Partie dauerte keine zwei Stunden und verlief bis auf den zweiten Satz durchgehend einseitig.

Sein 20. Sieg in Folge auf Grand-Slam-Stufe dürfte für Sinner eine grössere Herausforderung werden. Auf den US-Open- und Australien-Open-Sieger wartet am Freitag entweder Novak Djokovic oder Alexander Zverev. Die beiden duellieren sich am Mittwochabend.