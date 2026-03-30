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Das schaffte nicht einmal Federer Sinner gewinnt das «Sunshine Double» ohne Satzverlust

SDA

30.3.2026 - 06:19

Jannik Sinner in Jubelpose.
Jannik Sinner in Jubelpose.
Keystone

Nach Indian Wells schafft die Weltnummer 2 Jannik Sinner das «Sunshine Double», indem er das Masters-1000-Turnier in Miami gewinnt. Der Italiener bezwingt den Tschechen Jiri Lehecka 6:4, 6:4.

Keystone-SDA

30.03.2026, 06:19

30.03.2026, 06:38

Egal ob Gegner oder Wetter, am Sonntag regnerisch, bleibt Sinner derzeit auf Kurs. Er holte wie Tags zuvor Aryna Sabalenka zum Doppelschlag aus, indem er nach dem Event in Kalifornien auch jenen in Florida gewann. Erstmals seit Roger Federer im Jahr 2017 gewann ein Spieler wieder die beiden wichtigsten Frühjahrs-Turniere in den USA.

Das «Sunshine Double» wurde seinem Namen allerdings nicht gerecht. Die Partie begann mit Verspätung und wurde dann zu Beginn des zweiten Satzes für rund anderthalb Stunden unterbrochen.

Sinner gewann das Turnier nach 2024 zum zweiten Mal. Der 24-Jährige ist nicht nur der erste Spieler seit Federer vor neun Jahren mit dem Double. Er ist zudem der Einzige, dem es gelang, in beiden Turnieren keinen einzigen Satz zu verlieren. Der ehemalige Weltranglisten-Erste sicherte sich damit den siebten Masters-1000-Titel, den dritten in Folge nach Paris Ende 2025 und Indian Wells vor zwei Wochen, und weist eine Serie von 34 gewonnenen Sätzen in Turnieren dieser Kategorie auf.

Starker Aufschläger

Die beeindruckende Serie basiert zu einem grossen Teil auf Sinners Aufschlag. Laut einer Analyse der ATP war der Italiener bereits 2025 der beste Spieler der Tour bei gewonnenen Punkten nach dem ersten Aufschlag (79,5 Prozent) und bei gewonnenen Aufschlagspielen (92 Prozent). 2026 steigerte er diese Werte sogar auf 81 Prozent beziehungsweise 94 Prozent und gehört damit zur Elite der Aufschläger.

In der Nacht auf Montag schlug er zehn Asse und gewann 92 Prozent der Punkte nach dem ersten Aufschlag. Die drei Breakbälle gegen ihn, alle im vierten Games des Matches, wehrte er souverän ab. Doch auch im Return-Spiel überzeugte er: Dank seiner Balllänge nahm er seinem Gegner die ersten beiden Aufschlagspiele des Turniers ab, jeweils eines pro Satz.

Lehecka bestritt mit 24 Jahren seine erste Finalpartie auf diesem Niveau und hoffte, seinem Landsmann Jakub Mensik in die Siegerliste zu folgen. Trotz der Niederlage hilft ihm sein starkes Turnier, um mit Platz 14 der Weltrangliste die persönliche Bestmarke zu erreichen.

Noch 1190 Punkte fehlen

Sinner, der im Vorjahr wegen einer Dopingsperre nicht teilnehmen konnte, sammelte damit 1000 Punkte für die Weltrangliste und verkürzte den Rückstand auf Carlos Alcaraz, der bereits in der dritten Runde ausgeschieden war, auf 1190 Punkte vor der Sandplatzsaison.

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