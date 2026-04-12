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ATP Monte Carlo Sinner schlägt Alcaraz und überholt ihn in der Weltrangliste

SDA

12.4.2026 - 17:50

Vierter Masters-1000-Turniersieg hintereinander in Monte Carlo für Jannik Sinner nach Paris (November 2025), Indian Wells und Miami (beide März 2026)
Vierter Masters-1000-Turniersieg hintereinander in Monte Carlo für Jannik Sinner nach Paris (November 2025), Indian Wells und Miami (beide März 2026)
Keystone

In Monte Carlo bestreiten Jannik Sinner und Carlos Alcaraz erstmals diese Saison einen Final gegeneinander. Sinner gewinnt und übernimmt in der Weltrangliste wieder die Führung.

Keystone-SDA

12.04.2026, 17:50

12.04.2026, 17:55

Jannik Sinner (24) setzte sich bei schwierigen äusseren Bedingungen gegen Dauerrivale Carlos Alcaraz in 2:15 Stunden mit 7:6 (7:5), 6:3 durch und ist nun wieder die Nummer 1 im Männer-Tennis.

Es fühle sich «grossartig» an, sagte Sinner im Interview auf dem Court Central seiner Wahlheimat Monaco: «Aber primär bedeutet mir der Turniersieg sehr viel.» Dass er dadurch auch wieder Weltranglistenerster wird, sei eher zweitrangig.

Sinner ist nach dem Serben Novak Djokovic und dem Spanier Rafael Nadal erst der dritte Tennisprofi der ATP-Geschichte, der vier Masters-1000-Turniere hintereinander gewann. Anfang November 2025 triumphierte Sinner in Paris, zuletzt gelang ihm vor dem Coup in Monte Carlosdas sogenannte «Sunshine Double» mit Siegen in Indian Wells und Miami.

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