Sinner packt Zauberschläge aus und gewinnt Final gegen Medwedew 16.03.2026

Jannik Sinner gewinnt den Final am ATP-1000-Turnier in Indian Wells gegen Daniil Medwedew. Die Weltnummer 2 aus Italien hat im Tiebreak die besseren Nerven und siegt 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Keystone-SDA SDA

Für den 24-jährigen Sinner war es bei der ersten Finalteilnahme in der Wüste Kaliforniens der erste Sieg. Medwedew (ATP 11) seinerseits bezog in Indian Wells bereits die dritte Finalniederlage, nachdem er 2023 und 2024 Carlos Alcaraz unterlag.

Der Final war geprägt von starken Aufschlagspielen. Keinem der beiden gelang ein Servicedurchbruch, wobei Sinner immerhin zwei Möglichkeiten hatte, die Medwedew jedoch zunichte machte.

Folgerichtig musste in beiden Sätzen das Tiebreak entscheiden. Im ersten Umgang lief auch dort erst alles der Reihe nach, ehe Sinner dem Russen beim Stand von 6:6 den Aufschlag abnahm und sich anschliessend den Satz sicherte. Im zweiten Tiebreak schien der Südtiroler auf verlorenem Posten. Doch er drehte ein 0:4 in ein 7:4 und verwertete nach knapp zwei Stunden seinen ersten Matchball.

Sinner bleibt trotz des Turniersieges hinter Alcaraz unverändert die Nummer 2. Medwedew rückt dank dem Vorstoss in den Final wieder in die Top 10 der Weltrangliste vor.