Triumph in Paris Sinner schlägt Auger-Aliassime und löst Alcaraz als Nummer 1 der Welt ab

SDA

2.11.2025 - 17:31

Jannik Sinner hält den Siegerpokal in die Höhe.
Jannik Sinner hält den Siegerpokal in die Höhe.
Bild: Keystone

Jannik Sinner gewinnt den Masters-1000-Event in Paris und feiert den fünften Turniersieg in diesem Jahr. Der Italiener bezwingt im Final den Kanadier Félix Auger-Aliassime 6:4, 7:6 (7:4).

Keystone-SDA

02.11.2025, 17:31

02.11.2025, 17:47

Sinner nahm Auger-Aliassime gleich bei erster Gelegenheit den Aufschlag ab und gab im ersten Satz bei eigenem Aufschlag bloss drei Punkte ab – insgesamt waren es deren zehn. Weil es dem Kanadier im zweiten Durchgang aber gelang, sämtliche fünf Breakbälle von Sinner abzuwehren, kam es zum Tie-Break, das der Italiener 7:4 zu seinen Gunsten entschied.

Somit gewann Sinner zum 26. Mal in Folge auf Hartplatz in der Halle. Zudem siegte er auch im dritten Duell dieses Jahres gegen Auger-Aliassime, nachdem er zuvor im Head-to-Head 0:2 zurückgelegen hatte. Als Lohn für seinen 23. Turniersieg auf ATP-Stufe löst Sinner am Montag den Spanier Carlos Alcaraz als Nummer 1 der Welt ab – allerdings nur für eine Woche. Dann fallen ihm die Punkte vom Triumph an den ATP Finals im vergangenen Jahr aus der Wertung.

Apropos ATP Finals: Auger-Aliassime hätte sich mit einem Sieg im Final in der Aréna La Défense definitiv für das Turnier der besten acht Spieler der Saison in Turin vom 9. bis 16. November qualifiziert. Das Verpasste möchte er nun in Metz nachholen. Sein Konkurrent um den letzten Platz an den ATP Finals, der Italiener Lorenzo Musetti, tritt in Athen an.

