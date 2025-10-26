  1. Privatkunden
Tennis Sinner siegt zum zweiten Mal in Wien

SDA

26.10.2025 - 17:23

Jannik Sinner zum zweiten Mal nach 2023 Turniersieger in Wien
Jannik Sinner zum zweiten Mal nach 2023 Turniersieger in Wien
Keystone

Jannik Sinner gewinnt zum zweiten Mal nach 2023 das ATP-500-Turnier von Wien. Im Final schlägt der Italiener den Deutschen Alexander Zverev vor 9800 Zuschauern mit 3:6, 6:3, 7:5.

Keystone-SDA

26.10.2025, 17:23

Für Sinner war es der insgesamt 22. Titel seiner Karriere. Indoors hat er in diesem Jahr noch nie verloren: Saisonübergreifend hat er 21 Partien hintereinander in der Halle gewonnen.

Auch Alexander Zverev hat (vor vier Jahren) in Wien schon gewonnen. Zum zweiten Mal diese Saison verlor er einen Final gegen Sinner – nach dem Australian-Endspiel im Januar. Es sei ein sehr taktischer Final gewesen, meinte Sinner hinterher, «ich musste ab dem zweiten Satz viel besser aufschlagen, um gewinnen zu können».

