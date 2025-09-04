  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

US Open Sinner spaziert in die Halbfinals, Anisimova nimmt Revanche an Swiatek

SDA

4.9.2025 - 06:31

Die Siegerfaust, ein gewohntes Bild: Jannik Sinner lässt am US Open seinem Landsmann Lorenzo Musetti im Viertelfinal nicht den Hauch einer Chance
Die Siegerfaust, ein gewohntes Bild: Jannik Sinner lässt am US Open seinem Landsmann Lorenzo Musetti im Viertelfinal nicht den Hauch einer Chance
Keystone

Jannik Sinner steht nach einer Machtdemonstration zum zweiten Mal in Folge in den Halbfinals des US Open. Derweil revanchiert sich Amanda Anisimova für die Schmach im Wimbledon-Final.

Keystone-SDA

04.09.2025, 06:31

04.09.2025, 06:59

Genau zwei Stunden brauchte Sinner, um im ersten italienischen Viertelfinalduell der Grand-Slam-Geschichte seinen Landsmann Lorenzo Musetti (ATP 10) zu bezwingen. 6:1, 6:4, 6:2 lautete das Resultat, das den 24-jährigen Südtiroler weiter von der erfolgreichen Titelverteidigung träumen lässt. Zehn Asse schlug die Weltnummer 1, die sämtliche sieben Breakchancen nutzte.

Sinner strebt in New York den vierten Final am vierten Grand-Slam-Turnier des Jahres an. Zum dritten Mal könnte dabei der Finalgegner Carlos Alcaraz heissen. Erst müssen beide jedoch ihre Aufgabe in den Halbfinals meistern. Sinner trifft auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime (ATP 25), der Weltranglisten-Zweite Alcaraz auf den 24-fachen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic (ATP 7).

De Minaur bleibt wieder hängen. Auger-Aliassime zum zweiten Mal im US-Open-Halbfinal

De Minaur bleibt wieder hängenAuger-Aliassime zum zweiten Mal im US-Open-Halbfinal

Anisimova nimmt Revanche an Swiatek

0:6, 0:6 lautete das aus Sicht von Amanda Anisimova (WTA 9) bittere Resultat im Final von Wimbledon. Knapp zwei Monate nach der bitteren wie klaren Niederlage gegen Iga Swiatek revanchierte sich die 24-jährige Amerikanerin an der Weltnummer 2 aus Polen.

Die ersten beiden Matchbälle vergab Anisimova noch, dann brachte ihr ein unerreichbarer Netzroller den Erfolg über die US-Open-Siegerin von 2022. Dank dem 6:4, 6:3 und dem Einzug in die Halbfinals toppte Anisimova ihr bestes Abschneiden in New York ein weiteres Mal. Bisher war sie nie über die 3. Runde hinausgekommen.

Osaka will eindrückliche Serie fortsetzen

Im Halbfinal trifft Anisimova auf Naomi Osaka (WTA 24). Die ehemalige Weltranglisten-Erste aus Japan setzte sich im letzten Viertelfinal mit 6:4, 7:6 (7:3) gegen die nach dem ersten Durchgang angeschlagene Tschechin Karolina Muchova (WTA 13) durch.

Die vierfache Grand-Slam-Siegerin Osaka könnte zum ersten Mal als Mutter einen Major-Titel gewinnen. Dabei will sie eine eindrückliche Serie weiterführen. Immer, wenn die 27-Jährige bei einem Grand-Slam-Turnier die Viertelfinals erreichte, holte sie am Ende auch den Titel.

Videos aus dem Ressort

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

02.09.2025

Marcel Reif: «Die Entlassung von ten Hag war alternativlos»

Marcel Reif: «Die Entlassung von ten Hag war alternativlos»

03.09.2025

Meistgelesen

«Fuhr nur noch mit Angst» – Anwohner warnten schon länger vor Standseilbahn
Republikaner stimmen für neuen Ausschuss zum Sturm auf Kapitol +++ Trump unterliegt vor Gericht
Der neue Kindsgibändel kommt bei Lehrpersonen und Eltern gar nicht gut an

Videos aus dem Ressort

Reif über Bayern-Neuzugänge: «Jackson kein super Mittelstürmer

Reif über Bayern-Neuzugänge: «Jackson kein super Mittelstürmer

03.09.2025

«Es gibt in der Schwingwelt vermehrt Stimmen, die dafür sind, den VAR zu testen»

«Es gibt in der Schwingwelt vermehrt Stimmen, die dafür sind, den VAR zu testen»

«Blick»-Reporter Marcel W. Perren verfolgt den Schwingsport seit Jahren hautnah. Zu einem möglichen VAR im Schwingen sagt er: «Es gibt vermehrt Stimmen, die dafür sind, den Videobeweis zumindest einmal auszuprobieren.»

27.08.2025

Reif über Wirtz-Absage: «Wenn die Bayern wollen, dann können sie auch 125 Millionen hinlegen»

Reif über Wirtz-Absage: «Wenn die Bayern wollen, dann können sie auch 125 Millionen hinlegen»

03.09.2025

Reif über Bayern-Neuzugänge: «Jackson kein super Mittelstürmer

Reif über Bayern-Neuzugänge: «Jackson kein super Mittelstürmer

«Es gibt in der Schwingwelt vermehrt Stimmen, die dafür sind, den VAR zu testen»

«Es gibt in der Schwingwelt vermehrt Stimmen, die dafür sind, den VAR zu testen»

Reif über Wirtz-Absage: «Wenn die Bayern wollen, dann können sie auch 125 Millionen hinlegen»

Reif über Wirtz-Absage: «Wenn die Bayern wollen, dann können sie auch 125 Millionen hinlegen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Geldregen am US Open. So viel Preisgeld haben die sechs Schweizer*innen kassiert

Geldregen am US OpenSo viel Preisgeld haben die sechs Schweizer*innen kassiert

US Open. Novak Djokovic nach Sieg über Taylor Fritz zum 14. Mal in den Halbfinals

US OpenNovak Djokovic nach Sieg über Taylor Fritz zum 14. Mal in den Halbfinals

US Open. Carlos Alcaraz zieht ohne Satzverlust in den Halbfinal ein

US OpenCarlos Alcaraz zieht ohne Satzverlust in den Halbfinal ein