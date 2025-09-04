Die Siegerfaust, ein gewohntes Bild: Jannik Sinner lässt am US Open seinem Landsmann Lorenzo Musetti im Viertelfinal nicht den Hauch einer Chance Keystone

Jannik Sinner steht nach einer Machtdemonstration zum zweiten Mal in Folge in den Halbfinals des US Open. Derweil revanchiert sich Amanda Anisimova für die Schmach im Wimbledon-Final.

Genau zwei Stunden brauchte Sinner, um im ersten italienischen Viertelfinalduell der Grand-Slam-Geschichte seinen Landsmann Lorenzo Musetti (ATP 10) zu bezwingen. 6:1, 6:4, 6:2 lautete das Resultat, das den 24-jährigen Südtiroler weiter von der erfolgreichen Titelverteidigung träumen lässt. Zehn Asse schlug die Weltnummer 1, die sämtliche sieben Breakchancen nutzte.

Sinner strebt in New York den vierten Final am vierten Grand-Slam-Turnier des Jahres an. Zum dritten Mal könnte dabei der Finalgegner Carlos Alcaraz heissen. Erst müssen beide jedoch ihre Aufgabe in den Halbfinals meistern. Sinner trifft auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime (ATP 25), der Weltranglisten-Zweite Alcaraz auf den 24-fachen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic (ATP 7).

Anisimova nimmt Revanche an Swiatek

0:6, 0:6 lautete das aus Sicht von Amanda Anisimova (WTA 9) bittere Resultat im Final von Wimbledon. Knapp zwei Monate nach der bitteren wie klaren Niederlage gegen Iga Swiatek revanchierte sich die 24-jährige Amerikanerin an der Weltnummer 2 aus Polen.

Die ersten beiden Matchbälle vergab Anisimova noch, dann brachte ihr ein unerreichbarer Netzroller den Erfolg über die US-Open-Siegerin von 2022. Dank dem 6:4, 6:3 und dem Einzug in die Halbfinals toppte Anisimova ihr bestes Abschneiden in New York ein weiteres Mal. Bisher war sie nie über die 3. Runde hinausgekommen.

Osaka will eindrückliche Serie fortsetzen

Im Halbfinal trifft Anisimova auf Naomi Osaka (WTA 24). Die ehemalige Weltranglisten-Erste aus Japan setzte sich im letzten Viertelfinal mit 6:4, 7:6 (7:3) gegen die nach dem ersten Durchgang angeschlagene Tschechin Karolina Muchova (WTA 13) durch.

Die vierfache Grand-Slam-Siegerin Osaka könnte zum ersten Mal als Mutter einen Major-Titel gewinnen. Dabei will sie eine eindrückliche Serie weiterführen. Immer, wenn die 27-Jährige bei einem Grand-Slam-Turnier die Viertelfinals erreichte, holte sie am Ende auch den Titel.

