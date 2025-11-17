ATP Finals: Sinner verteidigt mit Sieg über Alcaraz den Titel 16.11.2025

Jannik Sinner holt sich mit einem Sieg gegen Carlos Alcaraz den Titel an den ATP Finals. Die beiden Finalisten sind die deutlich besten Spieler der letzten Jahre – das zeigen auch die beeindruckenden Statistiken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jannik Sinner verteidigt in Turin an den ATP Finals seinen Titel. Im Final bezwingt der Italiener mit Carlos Alcaraz die Weltnummer 1.

«Sincaraz», wie die beiden genannt werden, dominieren die Tennis-Welt derzeit nach Belieben und haben die letzten acht Grand-Slams unter sich aufgeteilt.

Das Head to Head

Trotz der Niederlage im Final der ATP Finals liegt Carlos Alcaraz im Head-to-Head gegen Sinner noch mit 10 zu 6 vorne. Seit dem Jahr 2024 hat Alcaraz sieben Direktduelle gewonnen, Sinner siegte in Turin erst zum zweiten Mal in dieser Zeitspanne.

Das Direktduell in Punkten

Das 10:6 im Direktduell spricht eine klare Sprache zugunsten des Spaniers. Doch viele der Partien waren eng umkämpft, das zeigt eine andere Statistik, welche die beiden vergleicht. Der Tennis-Journalist Bastien Fachan schreibt, dass die Tennis-Dominatoren insgesamt 3302 Punkte gegeneinander gespielt haben. Und beide haben davon exakt 1651 Punkte gewonnen.

After today, Carlos Alcaraz and Jannik Sinner have played 3,302 points over the course of their rivalry.



Alcaraz has won 1,651.



Sinner has won 1,651. pic.twitter.com/SiS29C6eql — Bastien Fachan (@BastienFachan) November 16, 2025

Die letzten acht Grand Slams

Alcaraz und Sinner dominieren den Tennis-Sport in den letzten zwei Jahren. Wie überlegen das Duo ist, zeigt ein Blick auf die Grand-Slams seit dem Jahr 2024. Die teilen Alcaraz und Sinner nämlich unter sich auf. Zudem hat Sinner 2024 und 2025 die ATP Finals gewonnen.

Grand-Slam seit 2024 Australien Open 2024

Sinner – Medvedev 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3

French Open 2024

Alcaraz – Zverev 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2

Wimbledon 2024

Alcaraz – Djokovic 6:2, 6:2, 7:6

US Open 2024

Sinner – Fritz 6:3, 6:4, 7:5

Australian Open 2025

Sinner – Zverev 6:3, 7:6, 6:3

French Open 2025

Alcaraz – Sinner 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6

Wimbledon: 2025

Sinner – Alcaraz 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

US Open 2025

Und die Tendenz zeigt, dass «Sincaraz» je länger je mehr dominieren. In den letzten drei Grand Slams standen sie sich im Final gegenüber und gestern auch bei den ATP Finals in Turin.

Die Weltrangliste

Die pure Dominanz der «Big Two» schlägt sich auch in der Weltrangliste nieder. Alcaraz führt diese mit 12'050 Punkten an, Sinner liegt mit 11'500 Zählern knapp dahinter. Beeindruckend ist der Abstand auf Alexander Zverev auf Rang drei, der 6'340 Punkte hinter Sinner liegt. Der Südtiroler hat also mehr als doppelt so viele Punkte wie der nächstbeste Spieler.

Sinner war bisher auch etwas länger die Nummer 1 der Welt als sein Widersacher. Der Italiener war schon 66 Wochen ganz vorne, Alcaraz hat mit 45 Wochen noch etwas Rückstand.

Turniersiege und Preisgeld

Bei den Grand-Slam-Siegen liegt Alcaraz (6) noch vor Sinner (4). Doch total hat der Spanier mit 24 Turniersiegen genau gleich viel wie der Italiener. Und auch beim erspielten Preisgeld nehmen sich die beiden kaum etwas. Sinner hat sich bisher 56,63 Millionen Dollar erspielt, Alcaraz 57,48 Millionen Dollar.

